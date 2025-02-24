Работа АЗС с 1 марта: могут ли остановится заправки в Украине и почему

Уже в конце этой недели украинские АЗС должны были бы перейти на новые требования к кассовым аппаратам. Эксперты разъяснили, какие последствия будут иметь задержки с их внедрением.

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С 1 марта украинские автозаправочные станции должны ввести новые требования к регистраторам расчетных операций (РРО). Однако соответствующие нормативные акты от налоговой, Национального банка и Министерства финансов до сих пор не утверждены. Это создает угрозу, что АЗС вынуждены будут либо временно прекратить работу, либо работать с нарушениями. О сложившейся ситуации пишет "24 канал".

Прекратят ли работу АЗС после 1 марта

Эксперт по энергетическим вопросам Владимир Омельченко считает маловероятным полное закрытие заправок после 1 марта. Он отмечает, что такой сценарий стал бы катастрофическим для топливного рынка, хотя риск штрафов для тех АЗС, которые продолжат работать без обновленных РРО, остается.

В то же время другой эксперт, Геннадий Рябцев, уверяет, что ситуация временно решена: введение новых форм РРО отсрочено, а участники рынка получили гарантии, что пока вопрос не будет окончательно решен, к ним не будут применять штрафные санкции. В своих заявлениях он ссылается на участников рынка.

Рябцев объясняет, что задержка возникла из-за технических трудностей в учете фискальных чеков. Поскольку эту проблему вызвали сами налоговые органы, к операторам АЗС не должно быть претензий.

Что будет с ценами на топливо

По словам Омельченко, панические настроения на рынке могут повлечь повышение цен на топливо, ведь потребители склонны доверять подобным новостям.

Однако Рябцев убежден, что ситуация не окажет значительного влияния на стоимость топлива. Он объясняет, что вопрос касается возможности продаж, а не поставок или запасов топлива, поэтому оснований для резкого роста цен нет.

Напомним, 17 февраля народный депутат от фракции "Европейская солидарность" Нина Южанина заявила, что с 1 марта АЗС в Украине могут остановить работу из-за отсутствия обновленного протокола передачи информации от РРО в Государственную налоговую службу.

Профильные эксперты объяснили Фокусу, действительно ли в Украине с 1 марта могут закрыться АЗС и насколько критичной является проблема.