1 марта все АЗС в Украине могут остановиться: в Раде назвали причину

Сейчас на АЗС разрешено использовать исключительно традиционные РРО, а с 1 марта АЗС должны или прекратить продавать топливо и закрыться, или будут работать с нарушением закона и получат штраф в размере 150% стоимости проданного топлива.

Related video

1 марта 2025 года работа всех АЗС может быть остановлена из-за регистратора расчетных операций (РРО). Об этом сообщила народный депутат Украины, член комитета ВРУ по вопросам финансов Нина Южанина.

Она пояснила, что с 1 марта можно использовать только РРО, которые формируют фискальные чеки по новой форме, утвержденной приказом Минфина №601. Но сейчас это сделать невозможно.

"Сейчас ни один РРО не может быть доработан и обновлен, поскольку Нацбанк, Минфин и Государственная налоговая служба не утвердили новый протокол передачи информации от РРО в ГНС с учетом новой формы фискального чека. Когда утвердят — неизвестно", — сообщила депутат.

Нина Южанина отметила, что на АЗС разрешено использовать исключительно традиционные (аппаратные) РРО, следовательно, с 1 марта АЗС должны или прекратить продавать топливо и закрыться, или будут работать с нарушением закона и получат штраф в размере 150% стоимости проданного топлива.

"Я неоднократно писала, что сроки возможности выдачи фискальных чеков по старой форме должны быть продлены (минимум на шесть месяцев). Но в Минфине не слышат", — резюмировала депутат.

Напомним, что стоимость литра бензина и дизеля на некоторых заправках в январе подорожала более чем на 2 гривны. Это увеличение цены будет не последним, потенциал к подорожанию топлива сохранится до конца января, прогнозируют аналитики рынка