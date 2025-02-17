1 березня всі АЗС в Україні можуть зупинитися: у Раді назвали причину

Зараз на АЗС дозволено використовувати виключно традиційні РРО, а з 1 березня АЗС мають або припинити продавати пальне та зачинитись, або будуть працювати з порушенням закону та отримають штраф у розмірі 150% вартості проданого пального.

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1 березня 2025 року робота всіх АЗС може бути зупинена через реєстратор розрахункових операцій (РРО). Про це повідомила народна депутатка України, членкиня комітету ВРУ з питань фінансів Ніна Южаніна.

Вона пояснила, що з 1 березня можна використовувати тільки РРО, які формують фіскальні чеки за новою формою, затвердженою наказом Мінфіну №601. Але зараз це зробити неможливо.

"Зараз жоден РРО не може бути доопрацьований та оновлений, оскільки Нацбанк, Мінфін та Державна податкова служба не затвердили новий протокол передачі інформації від РРО до ДПС з урахуванням нової форми фіскального чеку. Коли затвердять – невідомо", — повідомила депутатка.

Ніна Южаніна наголосила, що на АЗС дозволено використовувати виключно традиційні (апаратні) РРО, отже з 1 березня АЗС мають або припинити продавати пальне та зачинитись, або будуть працювати з порушенням закону та отримають штраф у розмірі 150% вартості проданого пального.

"Я неодноразово писала, що терміни можливості видачі фіскальних чеків за старою формою мають бути продовжені (щонайменше на шість місяців). Але в Мінфіні не чують", — резюмувала депутатка.

Нагадаємо, що вартість літра бензину і дизеля на деяких заправках у січні подорожчала більш ніж на 2 гривні. Це збільшення ціни буде не останнім, потенціал до подорожчання палива збережеться до кінця січня, прогнозують аналітики ринку