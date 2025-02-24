Робота АЗС з 1 березня: чи можуть зупиниться заправки в Україні і чому

Вже наприкінці цього тижня українські АЗС мали б перейти на нові вимоги до касових апаратів. Експерти роз'яснили, які наслідки будуть мати затримки з їхнім впровадженням.

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З 1 березня українські автозаправні станції мають запровадити нові вимоги до реєстраторів розрахункових операцій (РРО). Однак відповідні нормативні акти від податкової, Національного банку та Міністерства фінансів досі не затверджені. Це створює загрозу, що АЗС змушені будуть або тимчасово припинити роботу, або працювати з порушеннями. Про ситуацію, що склалася, пише "24 канал".

Чи припинять роботу АЗС після 1 березня

Експерт з енергетичних питань Володимир Омельченко вважає малоймовірним повне закриття заправок після 1 березня. Він наголошує, що такий сценарій став би катастрофічним для паливного ринку, хоча ризик штрафів для тих АЗС, які продовжать працювати без оновлених РРО, залишається.

Водночас інший експерт, Геннадій Рябцев, запевняє, що ситуація тимчасово вирішена: запровадження нових форм РРО відтерміноване, а учасники ринку отримали гарантії, що поки питання не буде остаточно вирішене, до них не застосовуватимуть штрафні санкції. У своїх заявах він посилається на учасників ринку.

Рябцев пояснює, що затримка виникла через технічні труднощі в обліку фіскальних чеків. Оскільки цю проблему спричинили самі податкові органи, до операторів АЗС не повинно бути претензій.

Що буде з цінами на пальне

За словами Омельченка, панічні настрої на ринку можуть спричинити підвищення цін на пальне, адже споживачі схильні довіряти подібним новинам.

Проте Рябцев переконаний, що ситуація не матиме значного впливу на вартість пального. Він пояснює, що питання стосується можливості продажів, а не постачання чи запасів пального, тому підстав для різкого зростання цін немає.

Нагадаємо, 17 лютого народна депутатка від фракції "Європейська солідарність" Ніна Южаніна заявила, що з 1 березня АЗС в Україні можуть зупинити роботу через відсутність оновленого протоколу передачі інформації від РРО до Державної податкової служби.

Профільні експерти пояснили Фокусу, чи справді в Україні з 1 березня можуть закритися АЗС і наскільки критичною є проблема.