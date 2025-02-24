Минобороны не допустило на фронт почти 700 тонн продуктов и 55 тонн топлива: в чем причина

Всего с начала года оборонное ведомство забраковало партию дизельного топлива на сумму свыше 2 млн грн, а также некачественных продуктов на сумму 140 млн грн.

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Министерство обороны Украины продолжает усиливать контроль за поставками продовольствия, горючего и вещевого имущества для Вооруженных Сил Украины. Благодаря системному мониторингу и строгим лабораторным испытаниям на передовую не допустили 694 тонны продуктов и 55 тонн дизельного топлива. Об этом 24 февраля сообщила пресс-служба оборонного ведомства.

Отмечается, что с начала 2025 года Центральное управление контроля качества Минобороны приняло почти 1 миллион единиц товаров на сумму 2,26 млрд грн. Однако в результате проверок 46 000 единиц продукции на сумму 48,4 млн грн (2% от общего объема) были забракованы из-за несоответствия требованиям.

После исправления выявленных нарушений и повторного контроля более 43% отбракованных товаров (на сумму 21,2 млн грн) были допущены к поставкам.

"Недопустимо, чтобы на фронт попадали некачественные продукты, горючее или обмундирование. От соблюдения требований качества зависит жизнь наших защитников и защитниц", — говорится в сообщении.

Контроль горюче-смазочных материалов

Одним из ключевых направлений проверок остается контроль за качеством горючего. Всего с начала года Минобороны отобрало 1142 пробы горюче-смазочных материалов для проверки соответствия стандартам.

В ходе лабораторных испытаний 55 тонн дизельного топлива на сумму 2,23 млн грн были забракованы из-за превышения допустимого уровня массовой доли воды.

Сообщается, что к середине февраля 2025 года поставщик полностью заменил некачественное топливо.

Проверка продовольственного снабжения

Система продовольственного обеспечения ВСУ также проходит строгий контроль. С начала года исследовано более 4300 тонн продуктов, из которых 694 тонны на сумму 140 млн грн не были допущены к поставкам в войска из-за несоответствия стандартам качества.

Дополнительно, инспекция проверила 1200 тонн продовольствия, уже поступившего в воинские части. В ходе проверок выявлено и забраковано 31 тонна опасных продуктов на сумму 3 млн грн, включая 83 000 комплектов сухпайков.

Таким образом благодаря комплексной системе мониторинга и оперативному реагированию удается минимизировать риски поставок некачественного продовольствия, горючего и обмундирования украинским бойцам.

Напомним, 11 февраля Минобороны Украины допустило к эксплуатации новую полевую кухню "Маричка", предназначенную для приготовления пищи в полевых условиях. По информации чиновников, новая кухня способна обеспечивать горячим питанием до 250 человек.