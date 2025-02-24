Міноборони не допустило на фронт майже 700 тонн продуктів і 55 тонн палива: у чому причина

Загалом від початку року оборонне відомство забракувало партію дизельного пального на суму понад 2 млн грн, а також неякісних продуктів на суму 140 млн грн.

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Міністерство оборони України продовжує посилювати контроль за постачанням продовольства, пального та речового майна для Збройних Сил України. Завдяки системному моніторингу та суворим лабораторним випробуванням на передову не допустили 694 тонни продуктів і 55 тонн дизельного пального. Про це 24 лютого повідомила пресслужба оборонного відомства.

Зазначається, що з початку 2025 року Центральне управління контролю якості Міноборони прийняло майже 1 мільйон одиниць товарів на суму 2,26 млрд грн. Однак у результаті перевірок 46 000 одиниць продукції на суму 48,4 млн грн (2% від загального обсягу) було забраковано через невідповідність вимогам.

Після виправлення виявлених порушень і повторного контролю понад 43% відбракованих товарів (на суму 21,2 млн грн) було допущено до постачання.

"Неприпустимо, щоб на фронт потрапляли неякісні продукти, пальне чи обмундирування. Від дотримання вимог якості залежить життя наших захисників та захисниць", — ідеться в повідомленні.

Контроль паливно-мастильних матеріалів

Одним із ключових напрямів перевірок залишається контроль за якістю пального. Загалом від початку року Міноборони відібрало 1142 проби паливно-мастильних матеріалів для перевірки відповідності стандартам.

Під час лабораторних випробувань 55 тонн дизельного пального на суму 2,23 млн грн було забраковано через перевищення допустимого рівня масової частки води.

Повідомляється, що до середини лютого 2025 року постачальник повністю замінив неякісне паливо.

Перевірка продовольчого постачання

Система продовольчого забезпечення ЗСУ також проходить суворий контроль. З початку року досліджено понад 4300 тонн продуктів, з яких 694 тонни на суму 140 млн грн не були допущені до постачання у війська через невідповідність стандартам якості.

Додатково інспекція перевірила 1200 тонн продовольства, що вже надійшло до військових частин. Під час перевірок виявлено та забраковано 31 тонну небезпечних продуктів на суму 3 млн грн, включно з 83 000 комплектів сухпайків.

Таким чином завдяки комплексній системі моніторингу та оперативному реагуванню вдається мінімізувати ризики постачання неякісного продовольства, пального та обмундирування українським бійцям.

Нагадаємо, 11 лютого Міноборони України допустило до експлуатації нову польову кухню "Марічка", призначену для приготування їжі в польових умовах. За інформацією чиновників, нова кухня здатна забезпечувати гарячим харчуванням до 250 осіб.