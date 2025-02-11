Нагодує 250 бійців: до ЗСУ надійде вітчизняна польова кухня "Марічка" (фото)

Кухня має низку переваг перед радянськими аналогами — на ній можна приготувати вдвічі більший обсяг перших і других страв за схожих габаритів.

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Міністерство оборони України 11 лютого офіційно кодифікувало і допустило до експлуатації нову польову кухню "Марічка", призначену для приготування їжі в польових умовах. За даними Головного управління забезпечення супроводу життєвого циклу озброєння та військової техніки, нова кухня здатна забезпечувати гарячим харчуванням до 250 осіб.

Польова кухня "Марічка" Фото: Міноборони України

Польову кухню "Марічка" розробило українське підприємство для заміни застарілих радянських моделей. За інформацією Міноборони, при її створенні враховували побажання українських військових, а також найкращі рішення, які застосовують в арміях країн НАТО.

Кухня розміщена на одноосьовому причепі вантажівки та має низку переваг перед радянськими аналогами. Зокрема, вона може готувати вдвічі більший обсяг перших і других страв при схожих габаритах. У конструкції передбачено дві духові шафи об'ємом по 55 літрів, а також повний комплект посуду і технічних ємностей.

"Марічка" може працювати як на дизельному пальному, так і на твердому пальному. Причому вона має оптимізовану систему нагріву, що дає змогу прискорити приготування їжі за меншої витрати палива. Крім того, вбудоване модульне накриття позбавляє необхідності встановлювати додатковий намет, що прискорює розгортання кухні в робоче положення.

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Нагадаємо, Міноборони України кодифікувало і допустило до експлуатації в підрозділах ЗСУ безпілотний авіаційний комплекс "Громило" від української компанії Wardrone.pro. Фактично комплекс є посиленою версією українського FPV-дрона "Грім", здатного нести вибухівку на суттєві відстані.