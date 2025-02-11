Накормит 250 бойцов: в ВСУ поступит отечественная полевая кухня "Маричка" (фото)

Кухня обладает рядом преимуществ перед советскими аналогами — на ней можно приготовить вдвое больший объем первых и вторых блюд при схожих габаритах.

Related video

Министерство обороны Украины 11 февраля официально кодифицировало и допустило к эксплуатации новую полевую кухню "Маричка", предназначенную для приготовления пищи в полевых условиях. По данным Главного управления обеспечения сопровождения жизненного цикла вооружения и военной техники, новая кухня способна обеспечивать горячим питанием до 250 человек.

Полевая кухня "Маричка" Фото: Минобороны Украины

Полевую кухню "Маричка" разработало украинское предприятие для замены устаревших советских моделей. По информации Минобороны, при ее создании учитывались пожелания украинских военных, а также лучшие решения, применяемые в армиях стран НАТО.

Кухня размещена на одноосном прицепе грузовика и обладает рядом преимуществ перед советскими аналогами. В частности, она может готовить вдвое больший объем первых и вторых блюд при схожих габаритах. В конструкции предусмотрены два духовых шкафа объемом по 55 литров, а также полный комплект посуды и технических емкостей.

"Маричка" может работать как на дизельном топливе, так и на твердом горючем. Причем она имеет оптимизированную систему нагрева, что позволяет ускорить приготовление пищи при меньшем расходе топлива. Кроме того, встроенное модульное накрытие избавляет от необходимости устанавливать дополнительную палатку, что ускоряет развертывание кухни в рабочее положение.

Важно

Худший запах — мяса в ВСУ: военные на передовой получают некачественную еду, — соцсети (фото, видео)

Напомним, Минобороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в подразделенияхВСУ беспилотный авиационный комплекс "Громило" от украинской компании Wardrone.pro. Фактически комплекс является усиленной версией украинского FPV-дрона "Грім", способного нести взрывчатку на существенные расстояния.