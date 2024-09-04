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Военный Фокус

Худший запах — мяса в ВСУ: военные на передовой получают некачественную еду, — соцсети (фото, видео)

ВСУ, военные, еда, мясо, испорченное мясо, консервы
Фото: Facebook / 1 окрема танкова Сіверська бригада | Питание в ВСУ

Журналистка Татьяна Николаенко утверждает, что это уже не первый случай, когда военные жалуются на продукты питания. И хотя проверки Министерством обороны проводились, качество пищи военных вызывает вопросы.

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Периодически в Украине поднимается тема некачественного питания военнослужащих. В частности, о факте передачи бойцам на передовую испорченного мяса сообщила на своей странице в Facebook журналистка Татьяна Николаенко.

"Перед вами мясо, которое наши военные получают под Покровском. Тем самым Покровском, где идут самые страшные бои. И где военные заслуживают иметь нормальную пищу. Вместо этого они получают мясо, которое просто разлазится в руках после разморозки и сходит пеной", — отметила она.

Военные, продукты питания, еда, испорченное мясо Fullscreen
Мясо плохого качества постоянно отправляют на передовую

По словам журналистки, причиной этого является система поставки пищевых продуктов по каталогу Минобороны.

"Потому что в каталоге есть позиции, которые никогда не заказываются, и благодаря которым снижается цена до уровня, который нужен для победы. А есть товары, которые поставляются и на которых надо получить еще и маржу. Так вот, на мясе она получается за счет того, что оно накачивается водой и медикаментами. Это самая распространенная схема, о которой знают все", — добавила Татьяна Николаенко.

Она добавила, что члены общественного антикоррупционного совета предупреждали еще год назад об ухудшении качества питания.

"Потому что когда закупки продуктов были возвращены на Прозорро, субподрядчики нам сказали: "Они просто отыгрываются на качестве. Никто не будет терять свою маржу, тем более, что поставщик получает только ¼ маржи, остальное идет наверх", — пояснила Николаенко.

Одним из первых признаков "такой игры" стала консервированная свинина, которую получали части на Киевщине. Тогда в банке было не мясо, а кости и сухожилия, однако оказалось, что "партия прошла проверку, и качество было хорошим".

"Уже потом ГАР МО (общественный антикоррупционный совет Минобороны) узнала о способе, когда после прохождения экспертизы под теми же номерами выпускают больше продукта, в качестве л*йно. И там уже не сильно докопаешься. Может, это начпрод плохо хранил и мясо мутировало в жилы?", — добавила журналистка.

Она отметила, что в июле Государственный оператор тыла объявил новый тендер на поставку пищевых продуктов для воинских частей в Донецкой области на второе полугодие 2024 года после того, как компания "Гранпри" не смогла выполнить требования. На ее место пришла компания "Трейд гранит".

"Перед этим Минобороны обвинило эту компанию в массовом недовезении продуктов и поставке товаров плохого качества. По данным члена ГАР МО Геннадия Кривошеи, только за несколько дней января объем недовезения в одной из областей составили более 10 млн. грн. У компании забрали поставки, перебросили на другого конрактера Минобороны. Но когда кончились деньги, снова вернули "Трейд гранит". Хотя солдаты не раз жаловались на качество продуктов от компании. Спред вместо масла и так далее", — рассказала Татьяна Николаенко.

По ее словам, Минобороны уже анонсировало создание черных списков компаний, которые сорвали поставки. По мнению Николаенко, такой механизм может оказаться недейственным. И хотя руководителя профильного управления Минобороны меняли неоднократно, жалоб становится все больше.

Реакция правоохранительных органов

На момент написания материала никакой реакции от Министерства обороны, Генеральной прокуратуры и Нацполиции не было.

Отмечаем, что ранее уже проводились проверки продуктовых складов из-за жалоб военных на качество питания. В ходе проверок оказывалось, что поставляли не вовремя, а их качество не соответствует нормам.

Напомним, ранее военный во время лечения в Одессе объявил голодовку из-за плохого питания. По его словам, в больнице готовят еду из дешевых продуктов, а блюда получаются переваренными. Питание пациентов не сбалансировано — они не получают овощи и фрукты.