Худший запах — мяса в ВСУ: военные на передовой получают некачественную еду, — соцсети (фото, видео)

Журналистка Татьяна Николаенко утверждает, что это уже не первый случай, когда военные жалуются на продукты питания. И хотя проверки Министерством обороны проводились, качество пищи военных вызывает вопросы.

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Периодически в Украине поднимается тема некачественного питания военнослужащих. В частности, о факте передачи бойцам на передовую испорченного мяса сообщила на своей странице в Facebook журналистка Татьяна Николаенко.

"Перед вами мясо, которое наши военные получают под Покровском. Тем самым Покровском, где идут самые страшные бои. И где военные заслуживают иметь нормальную пищу. Вместо этого они получают мясо, которое просто разлазится в руках после разморозки и сходит пеной", — отметила она.

Мясо плохого качества постоянно отправляют на передовую

По словам журналистки, причиной этого является система поставки пищевых продуктов по каталогу Минобороны.

"Потому что в каталоге есть позиции, которые никогда не заказываются, и благодаря которым снижается цена до уровня, который нужен для победы. А есть товары, которые поставляются и на которых надо получить еще и маржу. Так вот, на мясе она получается за счет того, что оно накачивается водой и медикаментами. Это самая распространенная схема, о которой знают все", — добавила Татьяна Николаенко.

Она добавила, что члены общественного антикоррупционного совета предупреждали еще год назад об ухудшении качества питания.

"Потому что когда закупки продуктов были возвращены на Прозорро, субподрядчики нам сказали: "Они просто отыгрываются на качестве. Никто не будет терять свою маржу, тем более, что поставщик получает только ¼ маржи, остальное идет наверх", — пояснила Николаенко.

Одним из первых признаков "такой игры" стала консервированная свинина, которую получали части на Киевщине. Тогда в банке было не мясо, а кости и сухожилия, однако оказалось, что "партия прошла проверку, и качество было хорошим".

"Уже потом ГАР МО (общественный антикоррупционный совет Минобороны) узнала о способе, когда после прохождения экспертизы под теми же номерами выпускают больше продукта, в качестве л*йно. И там уже не сильно докопаешься. Может, это начпрод плохо хранил и мясо мутировало в жилы?", — добавила журналистка.

Она отметила, что в июле Государственный оператор тыла объявил новый тендер на поставку пищевых продуктов для воинских частей в Донецкой области на второе полугодие 2024 года после того, как компания "Гранпри" не смогла выполнить требования. На ее место пришла компания "Трейд гранит".

"Перед этим Минобороны обвинило эту компанию в массовом недовезении продуктов и поставке товаров плохого качества. По данным члена ГАР МО Геннадия Кривошеи, только за несколько дней января объем недовезения в одной из областей составили более 10 млн. грн. У компании забрали поставки, перебросили на другого конрактера Минобороны. Но когда кончились деньги, снова вернули "Трейд гранит". Хотя солдаты не раз жаловались на качество продуктов от компании. Спред вместо масла и так далее", — рассказала Татьяна Николаенко.

По ее словам, Минобороны уже анонсировало создание черных списков компаний, которые сорвали поставки. По мнению Николаенко, такой механизм может оказаться недейственным. И хотя руководителя профильного управления Минобороны меняли неоднократно, жалоб становится все больше.

Реакция правоохранительных органов

На момент написания материала никакой реакции от Министерства обороны, Генеральной прокуратуры и Нацполиции не было.

Отмечаем, что ранее уже проводились проверки продуктовых складов из-за жалоб военных на качество питания. В ходе проверок оказывалось, что поставляли не вовремя, а их качество не соответствует нормам.

Напомним, ранее военный во время лечения в Одессе объявил голодовку из-за плохого питания. По его словам, в больнице готовят еду из дешевых продуктов, а блюда получаются переваренными. Питание пациентов не сбалансировано — они не получают овощи и фрукты.