Найгірший запах - м'яса в ЗСУ: військові на передовій отримують неякісну їжу, — соцмережі (фото, відео)

Журналістка Тетяна Ніколаєнко стверджує, що це вже не перший випадок, коли військові скаржаться на продукти харчування. І хоча перевірки Міністерством оборони проводились, якість їжі військових викликає питання.

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Періодично в Україні піднімається тема неякісного харчування військовослужбовців. Зокрема, про факт передачі бійцям на передову зіпсованого м'яса повідомила на своїй сторінці в Facebook журналістка Тетяна Ніколаєнко.

"Перед вами м'ясо, яке наші військові отримують під Покровськом. Тим самим Покровськом, де ідуть найстрашніші бої. І де військові заслуговують мати нормальну їжу. Натомість вони отримують м'ясо, яке просто розлазиться в руках після розморозки і сходить піною", — зазначила вона.

М'ясо поганої якості постійно відправляють на передову

За словами журналістки, причиною цього є система постачання харчових продуктів за каталогом Міноборони.

"Тому що в каталозі є позиції, які ніколи не замовляються, і завдяки яким знижується ціна до рівня, який потрібний для перемоги. А є товари, які постачаються і на яких треба отримати ще й маржу. Так от, на м’ясі вона отримується за рахунок того, що воно накачується водою та медикаментами. Це найпоширеніша схема, про яку знають всі", — додала Тетяна Ніколаєнко.

Вона додала, що члени громадської антикорупційної ради попереджали ще рік тому про погіршення якості харчування.

"Тому що коли закупівлі харчів були повернуті на Прозорро, субпідрядники нам сказали: "Вони просто відіграються на якості. Ніхто не втрачатиме свою маржу, тим більше, що постачальник отримує лише ¼ маржі, решта іде наверх", — пояснила Ніколаєнко.

Однією з перших ознак "такої гри" стала консервована свинина, яку отримували частини на Київщині. Тоді в банці було не м'ясо, а кістки та сухожилля, однак виявилось, що "партія пройшла перевірку, і якість була хорошою".

"Вже потім ГАР МО (громадська антикорупційна рада Міноборони) дізналась про спосіб, коли після проходження експертизи під тими ж номерами випускають більше продукту, в якості л*йно. І там вже не сильно докопаєшся. Може, то начпрод погано зберігав і м'ясо мутувало в жили?", — додала журналістка.

Вона зазначила, що у липні Державний оператор тилу оголосив новий тендер на постачання харчових продуктів для військових частин у Донецькій області на друге півріччя 2024 року після того, як компанія "Гранпрі" не змогла виконати вимоги. На її місце прийшла компанія "Трейд граніт".

"Перед цим Міноборони звинуватило цю компанію в масовому недовезенні продуктів та постачанні товарів поганої якості. За даними члена ГАР МО Геннадія Кривошеї, лише за кілька днів січня об’єм недовезення в одній із областей склали більше 10 млн. грн. В компанії забрали постачання, перекинули на іншого конрактера Міноборони. Але коли скінчились гроші, знову повернули "Трейд граніт". Хоча солдати не раз скаржились на якість харчів від компанії. Спред замість масла і так далі", — розповіла Тетяна Ніколаєнко.

За її словами, Міноборони вже анонсувало створення чорних списків компаній, які зірвали постачання. На думку Ніколаєнко, такий механізм може виявитись недієвим. І хоча керівника профільного управління Міноборони змінювали неодноразово, скарг стає все більш.

Реакція правоохоронних органів

На момент написання матеріалу жодної реакції від Міністерства оборони, Генеральної прокуратури та Нацполіції не було.

Зазначаємо, що раніше вже проводились перевірки продуктових складів через скарги військових на якість харчування. В ході перевірок виявлялось, що поставляли невчасно, а їхня якість не відповідає нормам.

Нагадаємо, раніше військовий під час лікування в Одесі оголосив голодування через погане харчування. За його словами, у лікарні готують їжу з дешевих продуктів, а страви виходять перевареними. Харчування пацієнтів не збалансоване — вони не отримують овочі та фрукти.