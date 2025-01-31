Потужний і стійкий до РЕБ: до експлуатації в ЗСУ допустили дрон "Громило" (відео)

Комплекс "Громило" є посиленою версією українського FPV-дрона "Грім", здатною нести вибухівку на значні відстані.

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Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації в підрозділах Збройних сил України безпілотний авіаційний комплекс (БПАК) "Громило" від української компанії Wardrone.pro. Про це йдеться на офіційному сайті оборонного відомства.

Дрон "Громило"

Повідомляється, що дрони "Громило" можна застосовувати для ураження живої сили, бойової техніки та польових укриттів ворога. Комплекс може працювати в будь-який час доби, зокрема в умовах роботи ворожих засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

За даними Wardrone.pro, комплекс "Громило" є потужною версією відомого українського FPV-дрона "Грім". 10-дюймова карбонова рама та посилена батарея дають змогу БПЛА на собі більшу вагу на суттєві відстані.

Технічні характеристики дрона "Громило":

дальність польоту 20 км;

корисне навантаження 3,5 кг;

АКБ 20000 mAh

камера світлочутлива ("день/ніч") або тепловізійна;

радіозв'язок ELRS або CROSSFIRE;

відеозв'язок 1,3 ГГц або 5,8 ГГц

потужність VTX від 1,6 Вт;

безколекторні двигуни;

час розгортання 5 хв.

Нагадаємо, раніше Міноборони кодифікувало і допустило до використання в Силах оборони України логістичний наземний роботизований комплекс D-21 вітчизняного виробництва.

Також повідомлялося, що українська компанія Ukrspecsystems, найбільш відома дронами Shark і MiniShark, створила новий розвідувальний безпілотний літальний апарат Shark-M.