Первые киборги: Украина отмечает память героев боя под Крутами

Украина вспоминает бой под Крутами. По случаю годовщины памяти воинов, погибших в войне против России, в Украине объявлена общенациональная минута молчания.

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Сегодня 29 января в Украине чтят стойкость и мужество украинских воинов, которые встали на защиту украинского государства и дали бой армии российских большевиков под Крутами. В связи с этим в Украине объявлена общенациональная минута молчания памяти погибших в войне против России, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Первые "киборги" — 105 лет назад, в этот день, они совершили настоящий подвиг! Помним всех защитников и защитниц, отдавших жизнь за свободную и независимую Украину и мирных граждан, погибших из-за преступных действий российских захватчиков. Вечная память каждому", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

[ + – ] Валерий Залужный: "Украинские воины под Крутами отдали жизнь, но защитили независимость"

По случаю дня памяти украинских защитников, которые храбро сражались в 1918 году с захватчиками, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный написал, что в настоящее время украинские военные достойно продолжают дело своих предков.

"Украинские воины под Крутами отдали жизнь, но защитили независимость и завоевали международное признание для своего молодого государства. Сегодня мы достойно продолжаем их дело. Как зимой 1918, так и 2022 лучшие из лучших стали в защиту Киева и всей Украины от российского нашествия", — подчеркнул военачальник.

Бой под Крутами: чем он памятен

Бой под Крутами — населенным пунктом, расположенным в 18 км восточнее Нежина Черниговской области, произошел 29 января 1918 года. В бою столкнулись вооруженные подразделения российских большевиков под командованием Михаила Муравьева и 1-я сотня Куреня студентов Сечевых Стрельцов из 1-й Украинской военной школы УНР, который нес охранную службу в Киеве.

[ + – ] Приказ военного командования УНР

Украинское подразделение насчитывало до 600 бойцов, выступившим на оборону участка под Бахмачем против 6 тысячного войска Муравьева, которое стремилось прорваться в сторону Киева. Бой длился несколько часов, в результате чего противник потерял около 300 солдат. Однако перед превосходящими силами был отдан приказ на отступление, но из-за снежной бури и темного времени суток часть студенческой сотни потеряла ориентир и попала в окружение, выйдя к железнодорожной станции Круты, которая уже была на то время под контролем красноармейцев.

[ + – ] Схема боя под Крутами: фото НАН Украины

В итоге были взяты в плен около 30 студентов, которые после пыток были расстреляны большевиками. Несмотря на поражение под Крутами, бой украинских студентов дал время и возможность подорвать несколько участков железных дорог, чтобы усложнить продвижение противника в направление Киева.

"Путь на Киев, казалось бы, открыт, но противник, отступая, взрывает мосты и дороги, что создает нам огромные трудности. В данный момент я стою перед Крутами, которые не взял только по вышеуказанным причинам. Противник, отступая ближе к Киеву, начинает оказывать ожесточенное сопротивление", — признался позже сам Муравьев.

[ + – ] Фото украинских бойцов перед боем

Всего известны имена 25 гимназистов, которые погибли в сражении и 16 человек, попавшие в плен к большевикам и позже ими расстрелянных. Трем самым юным украинским героям — Василию Гнаткевичу, Евгению Тернавскому и Андрею Соколовскому, по некоторым данным, было по 16 лет.

Ранее сообщалось, по данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека от 27 декабря 2022 года, в Украине с начала полномасштабной войны с Россией пострадал 17 831 мирный житель. В числе погибших — 6 884 человек, из них 38 детей.

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