Почти 7 тыс. человек: в ООН назвали число погибших мирных жителей за время войны в Украине

По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, с начала полномасштабной войны с Россией пострадало более 17 тысяч гражданских. Больше всего жертв — в Донецкой и Луганской областях.

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В Украине с начала полномасштабной войны с Россией пострадал 17 831 мирный житель. Об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) от 27 декабря.

В результате активных боевых действий погибли 6 884 и ранены 10 947 гражданских. Число погибших включает в себя:

2 719 мужчин;

1 832 женщины;

175 девушек;

216 юношей;

38 детей и 1 904 взрослых, пол которых еще не установили.

Среди 10 947 раненых:

2 364 мужчины;

1 709 женщин;

229 девушек;

318 парней;

253 ребенка и 6 074 взрослых, пол которых пока неизвестен.

В Донецкой и Луганской областях от войны пострадали 9695 человек (4052 погибших и 5643 раненых), на подконтрольной правительству Украины территориях 7 579 пострадавших (3 569 убитых и 4 010 раненых).

[ + – ] Большинство гражданских пострадали из-за применения оружия взрывного действия

По данным ООН, в оккупированных Россией районами было убито 483 гражданских, а ранено — 1633.

Большинство гражданского населения, как подчеркивают в УВКБ пострадали из-за применения оружия взрывного действия с широким радиусом поражения, обстрелов из тяжелой артиллерии, реактивных систем залпового огня и ударов с воздуха.

В Управлении ООН считают, что фактическое число раненых и погибших гражданских значительно больше, так как данные из мест, где идут интенсивные бои, поступают с задержкой и нуждаются в проверке. Это касается Мариуполя, Изюма, Лисичанска, Попасной и Северодонецка.

Напомним, что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в начале сентября говорила о примерно 7 тысячах человек, которые считаются пропавшими без вести из-за войны.

Комиссия по расследованию событий в Украине при Комитете ООН по правам человека 23 сентября представляла доклад о военных преступлениях ВС РФ в Украине. Оккупанты совершали внесудебные казни, подвергали жертв пыткам, сексуальному насилию, а также бесчеловечно обращались с военнопленными.