В Украине почти семь тысяч человек считаются пропавшими без вести, – Маляр (видео)

По словам замминистра обороны, точное число погибших и пропавших украинцев сейчас назвать невозможно.

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В Украине около семи тысяч человек считаются пропавшими без вести. Об этом сегодня в эфире национального телемарафона рассказала заместитель министра обороны Анна Маляр со ссылкой на данные уполномоченного по вопросам без вести пропавших людей Олега Котенко.

По словам Маляр, в настоящее время установить точное число погибших и пропавших без вести граждан Украины невозможно.

Она подчеркнула, что данные из зоны боевых действий поступают с опозданием. Кроме того, проверить цифры в условиях войны практически невозможно.

"Командиры, которые должны давать все данные по погибшим, по пропавшим без вести, в первую очередь заняты боевыми действиями. Эта информация, во-первых, иногда передается с опозданием, во-вторых, порой физически нет возможности точно определить те или иные цифры", –– прокомментировала чиновница.

Маляр отметила, что существуют условные методики подсчета таких данным, но потом все эти цифры все равно должны уточняться.

Также замминистра попросила близких не выставлять снимки пропавших украинцев в соцсетях и не публиковать в открытом доступе информацию о них. Такие сведения могут навредить людям, если они прячутся на временно оккупированных территориях Украины и ищут способы вернуться, либо в том случае, если они находятся в плену у оккупантов как гражданские лица.

Напомним, 29 октября в Украину из российского плена вернули 52 человека. Среди пленных, которые вернулись домой, бойцы Нацгвардии, ВМС, Госпогранслужбы, ТРо, медики и гражданские.

Ранее в октябре Украина смогла вернуть тела погибших в результате теракта в Еленовке защитников. На подконтрольную Киеву территорию транспортировали тела 62 украинских бойцов.