В Україні майже сім тисяч людей вважаються зниклими безвісти, – Маляр (відео)

За словами заступниці міністра оборони, точну кількість загиблих та зниклих українців зараз назвати неможливо.

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В Україні близько семи тисяч людей вважаються зниклими безвісти. Про це сьогодні в ефірі національного телемарафону розповіла заступниця міністра оборони Ганна Маляр із посиланням на дані уповноваженого з питань безвісти зниклих людей Олега Котенка.

За словами Маляр, наразі встановити точну кількість загиблих та зниклих безвісти громадян України неможливо.

Вона наголосила, що дані із зони бойових дій надходять із запізненням. Крім того, перевірити цифри за умов війни практично неможливо.

"Командири, які мають давати всі дані щодо загиблих, за зниклими безвісти, насамперед зайняті бойовими діями. Ця інформація, по-перше, іноді передається із запізненням, по-друге, часом фізично немає можливості точно визначити ті чи інші цифри", — прокоментувала чиновниця.

Маляр наголосила, що існують умовні методики підрахунку таких даних, але потім усі ці цифри все одно мають уточнюватись.

Також заступниця міністра попросила близьких не виставляти знімки зниклих українців у соцмережах та не публікувати у відкритому доступі інформацію про них. Такі відомості можуть нашкодити людям, якщо вони ховаються на тимчасово окупованих територіях України та шукають способи повернутися, або якщо вони перебувають у полоні в окупантів як цивільні особи.

Нагадаємо, 29 жовтня в Україну з російського полону повернули 52 особи. Серед полонених, які повернулися додому, бійці Нацгвардії, ВМС, Держприкордонслужби, ТрО, медики та цивільні.

Раніше у жовтні Україна змогла повернути тіла загиблих внаслідок теракту в Оленівці захисників. На підконтрольну Києву територію транспортували тіла 62 українських бійців.