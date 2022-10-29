Новий обмін відбувся: в Україну повернули з російського полону 52 особи (фото й відео)

Серед полонених, які повернулися додому, бійці Нацгвардії, ВМС, Держприкордонслужби, ТРо, медики та цивільні.

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29 жовтня Україні в межах обміну полоненими вдалося звільнити 52 особи. Про це на своєму Telegram-каналі повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

В Україну повернулися 12 бійців Національної гвардії, включаючи двох представників полку "Азов", 18 із Військово-морських сил, 8 прикордонників, 9 членів територіальної оборони, 3 воїни ЗСУ та 2 цивільних. Серед звільнених українців є офіцери, медики, сержанти й прості солдати.

Андрій Єрмак розповів, що українській стороні вдалося повернути додому начальника хірургічного відділення військового шпиталю Маріуполя, який допомагав тримати оборону на заводі "Азовсталь", військовий хірург із 65-ї мобільної лікарні. Крім того, на батьківщину прибули боєць морської піхоти, дружина якого нещодавно теж повернулася з полону, моряк, захоплений на острові Зміїний, військові з Чорнобильської зони, доброволець із прізвищем "Москва".

"Ми не зупиняємося та продовжуємо виконувати завдання Президента "повернути додому всіх українців". У нас ще багато роботи, але маємо важливий результат — наші вдома. Повернемо всіх", — повідомив Андрій Єрмак.

17 жовтня Україна повернула з російського полону 108 військовослужбовців. В Офісі президента повідомили, що деякі полонені були ув'язнені ще з 2019 року за звинуваченням у шпигунстві й тероризмі.

11 жовтня в Україну повернулися ще 32 полонених захисників: офіцерів, сержантів і солдатів. Деяких звільнених раніше вважали зниклими безвісти.