Новый обмен состоялся: в Украину вернули из российского плена 52 человека (фото и видео)

Среди пленных, которые вернулись домой, бойцы Нацгвардии, ВМС, Госпогранслужбы, ТРо, медики и гражданские.

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29 октября Украине в рамках обмена пленными удалось освободить 52 человека. Об этом на своем Telegram-канале сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак.

В Украину вернулись 12 бойцов Национальной гвардии, включая двух представителей полка "Азов", 18 из Военно-морских сил, 8 пограничников, 9 членов территориальной обороны, 3 воина ВСУ и 2 гражданских. Среди освобожденных украинцев есть офицеры, медики, сержанты и простые солдаты.

Андрей Ермак рассказал, что украинской стороне удалось вернуть домой начальника хирургического отделения военного госпиталя Мариуполя, который помогал держать оборону на заводе "Азовсталь", военный хирург из 65-й мобильной больницы. Кроме того, на родину прибыли боец морской пехоты, жена которого недавно тоже вернулась из плена, моряк, захваченный на острове Змеиный, военные из Чернобыльской зоны, доброволец с фамилией "Москва".

"Мы не останавливаемся и продолжаем выполнять задачу Президента "вернуть домой всех украинцев". У нас еще много работы, но имеем важный результат – наши дома. Вернем всех", — сообщил Андрей Ермак.

17 октября Украина вернула из российского плена 108 военнослужащих женщин. В Офисе президента сообщили, что некоторые пленные находились в заключении еще с 2019 года по обвинению в шпионаже и терроризме.

11 октября в Украину вернулись еще 32 пленных защитников: офицеров, сержантов и солдат. Некоторых освобожденных ранее считали пропавшими без вести.