Майже 7 тис. людей: в ООН назвали кількість загиблих мирних жителів за час війни в Україні

За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини, з початку повномасштабної війни з Росією постраждало понад 17 тисяч цивільного населення. Найбільше жертв – у Донецькій та Луганській областях.

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В Україні з початку повномасштабної війни з Росією постраждали 17831 мирний житель. Про це йдеться у звіті Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) від 27 грудня.

Внаслідок активних бойових дій загинуло 6 884 та поранено 10 947 цивільних. Число загиблих включає:

2719 чоловіків;

1832 жінки;

175 дівчат;

216 юнаків;

38 дітей та 1 904 дорослих, стать яких ще не встановили.

Серед 10 947 поранених:

2 364 чоловіки;

1709 жінок;

229 дівчат;

318 юнаків;

253 дитини та 6 074 дорослих, стать яких поки невідома.

У Донецькій та Луганській областях від війни постраждали 9695 осіб (4052 загиблих та 5643 поранених), на підконтрольній уряду України територіях 7 579 постраждалих (3 569 убитих та 4 010 поранених).

[ + – ] Більшість цивільних постраждали через застосування зброї вибухової дії

За даними ООН, на окупованих Росією територіях було вбито 483 цивільних, а поранено — 1633.

Більшість цивільного населення, як наголошують в УВКБ, постраждали через застосування зброї вибухової дії з широким радіусом ураження, обстрілів із важкої артилерії, реактивних систем залпового вогню та ударів з повітря.

В Управлінні ООН вважають, що фактична кількість поранених та загиблих цивільних значно більша, оскільки дані з місць, де йдуть інтенсивні бої, надходять із затримкою та потребують перевірки. Це стосується Маріуполя, Ізюма, Лисичанська, Попасної та Сєвєродонецька.

Нагадаємо, що заступник міністра оборони України Ганна Маляр на початку вересня говорила про приблизно 7 тисяч людей, які вважаються зниклими безвісти через війну.

Комісія з розслідування подій в Україні при Комітеті ООН з прав людини 23 вересня представляла доповідь про військові злочини ЗС РФ в Україні. Окупанти чинили позасудові страти, піддавали жертв катуванням, сексуальному насильству, а також нелюдяно поводилися з військовополоненими.