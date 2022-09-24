Катування та страти: в ООН оприлюднили факти воєнних злочинів росіян в Україні (відео)

Слідчі опитали понад 150 жертв та свідків у чотирьох областях України. Вони говорили про тортури електричним струмом, побої, примус до оголення та інших знущань у російських слідчих ізоляторах.

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Експерти Комісії з розслідування подій в Україні при Комітеті ООН з прав людини 23 вересня виступили з доповіддю про воєнні злочини російських військ на території України. За словами голови комісії Еріка Месе, результати слідства говорять про значну кількість скоєних злочинів, серед яких страти без суду, побиття, тортури, сексуальне насильство, приниження та нелюдське поводження з військовополоненими.

Комісія протягом 10 днів проводила розслідування випадків воєнних злочинів ЗС РФ у 27 населених пунктах Київської, Чернігівської, Харківської та Сумської областей. Слідчі опитали понад 150 жертв та свідків. Ерік Месе процитував свідчення колишніх ув'язнених, які спілкувалися зі слідством, які зокрема розповіли про побої, тортури електричним струмом і примушення до оголення та інших знущань у російських слідчих ізоляторах.

Крім того, група оглянула місця масових поховань, зокрема в Бучі, після чого експерти дійшли висновку, що значна частина жертв як серед військовослужбовців, так і серед цивільного населення зазнала страти без суду і слідства.

"На підставі доказів, зібраних комісією, вона дійшла висновку, що в Україні скоєно воєнні злочини", — заявив Месе.

Також оприлюднені результати обстеження масових поховань під Ізюмом. Як повідомила посол США у Раді з прав людини Мішель Тейлор, на тілах видно сліди катувань. У зв'язку з цим вона закликала продовжити вивчення доказів про насильницькі дії росіян та факти зникнень громадян.

[ + – ] Слідчі дії на місці масового поховання під Ізюмом

"Докази звірств Росії з кожним днем ​​стають дедалі жахливішими, зовсім недавно виявлені масові поховання в Ізюмі, де на тілах видно сліди тортур", — сказала Тейлор, додавши, що російські окупанти допитали, затримали або насильно депортували від 900 000 до 1,6 мільйона громадян України.

Крім вищезгаданих свідчень злочинів росіян, комісія також надала дані про сексуальні злочини, скоєні російськими військовими — вік жертв варіюється від 4 до 82 років.

"Комісія задокументувала випадки зґвалтування, катувань та незаконного ув'язнення дітей. Дітей також вбито та поранено внаслідок невиборчих нападів із застосуванням зброї вибухової дії", — йдеться у звіті експертів.

Раніше повідомлялося, що у США відреагували на відео тортур українського військового, якому відрізали геніталії канцелярським ножем. Старший радник Конгресу США Пол Массаро заявив, що такі дії говорять про варварство та розпусту російських загарбників.