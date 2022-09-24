Пытки и казни: в ООН обнародовали факты военных преступлений россиян в Украине (видео)

Следователями были опрошены более 150 жертв и свидетелей в четырех областях Украины. Они говорили о пытках электрическим током, побоях, принуждении к обнажению и других издевательствах в российских следственных изоляторах.

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Эксперты Комиссии по расследованию событий в Украине при Комитете ООН по правам человека 23 сентября выступили с докладом о военных преступлениях российских войск на территории Украины. По словам главы комиссии Эрика Месе, результаты следствия говорят о значительном числе совершенных преступлений, в числе которых казни без суда, избиения, пытки, сексуальное насилие, унижения и бесчеловечное обращение с военнопленными.

Комиссия в течение 10 дней проводила расследования случаев военных преступления ВС РФ в 27 населенных пунктах Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях. Следователями были опрошены более 150 жертв и свидетелей. Эрик Месе процитировал показания бывших заключенных, общавшихся со следствием, которые в частности рассказали о побоях, пытках электрическим током и принуждении к обнажению и других издевательствах в российских следственных изоляторах.

Кроме того группа осмотрела места массовых захоронений, в том числе в Буче, после чего эксперты пришли к выводу, что значительная часть жертв как среди военнослужащих, так и среди гражданского населения подверглись казни без суда и следствия.

"На основании доказательств, собранных комиссией, она пришла к выводу, что в Украине были совершены военные преступления", — заявил Месе.

Также были обнародованы результаты обследования массовых захоронений и под Изюмом. Как сообщила посол США в Совете по правам человека Мишель Тейлор, на телах видны следы истязаний. В связи с этим она призвала продолжить изучение свидетельств о насильственных действиях россиян и фактах исчезновений граждан.

[ + – ] Следственные действия на месте массового захоронения под Изюмом

"Доказательства зверств России с каждым днем ​​становятся все более ужасающими, совсем недавно были обнаружены массовые захоронения в Изюме, где на телах видны следы пыток", — сказала Тейлор, добавив при этом, что российские оккупанты допросили, задержали или насильственно депортировали от 900 000 до 1,6 миллиона граждан Украины.

Кроме вышеуказанных свидетельств преступлений россиян, комиссия также предоставила данные о сексуальных преступлениях, совершенных российскими военными — возраст жертв варьируется от 4 до 82 лет.

"Комиссия задокументировала случаи изнасилования, пыток и незаконного заключения детей. Дети также были убиты и ранены в результате неизбирательных нападений с применением оружия взрывного действия", — говорится в отчете экспертов.

Ранее сообщалось, что в США отреагировали на видео пыток украинского военного, которому отрезали гениталии канцелярским ножом. Старший советник Конгресса США Пол Массаро заявил, что подобные действия говорят о варварстве и развратности русских захватчиков