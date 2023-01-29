Перші кіборги: Україна відзначає пам'ять героїв бою під Крутами

З нагоди річниці пам'яті воїнів, які загинули у війні проти Росії, в країні оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання.

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29 січня в Україні вшановують стійкість та мужність українських воїнів, які стали на захист української держави та дали бій армії російських більшовиків під Крутами. У зв'язку з цим в Україні оголошено загальнонаціональну хвилину мовчання пам'яті загиблих у війні проти Росії, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"Перші "кіборги" — 105 років тому, цього дня, вони здійснили справжній подвиг! Пам'ятаємо всіх захисників і захисниць, які віддали життя за вільну та незалежну Україну та мирних громадян, які загинули через злочинні дії російських загарбників. Вічна пам'ять кожному", — йдеться у повідомленні оборонного відомства.

[ + – ] Валерiй Залужний: "Українські воїни під Крутами віддали життя, але захистили незалежність"

З нагоди дня пам'яті українських захисників, які хоробро билися у 1918 році із загарбниками, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний написав, що нині українські військові гідно продовжують справу своїх предків.

"Українські воїни під Крутами віддали життя, але захистили незалежність і здобули міжнародне визнання для своєї молодої держави. Сьогодні ми гідно продовжуємо їхню справу. Як взимку 1918, так і 2022 найкращі з найкращих стали на захист Києва та всієї України від російської навали", — наголосив воєначальник.

Коротко про бій під Крутами

Бій під населеним пунктом Крути, розташованому за 18 км на схід від Ніжина, Чернігівської області, стався 29 січня 1918 року. У бою зіткнулися озброєні підрозділи російських більшовиків під командуванням Михайла Муравйова та 1-а сотня Куреня студентів Січових Стрільців із 1-ї Української військової школи УНР, який ніс охоронну службу в Києві.

[ + – ] Наказ військового командування УНР

Український підрозділ налічував до 600 бійців, які виступили на оборону ділянки під Бахмачем проти 6-тисячного війська Муравйова, котре прагнуло прорватися у бік Києва. Бій тривав кілька годин, унаслідок противник втратив майже 300 солдат. Однак перед переважальними силами було віддано наказ на відступ, але через снігову бурю і темний час доби частина студентської сотні втратила орієнтир і потрапила в оточення, вийшовши до залізничної станції Крути, яка вже була на той час під контролем червоноармійців.

[ + – ] Схема бою під Крутами: фото НАН України

Зрештою було взято в полон майже 30 студентів, котрих після тортур розстріляли більшовики. Незважаючи на поразку під Крутами, бій українських студентів дав час та можливість підірвати кілька ділянок залізниць, щоб ускладнити просування супротивника у напрямку Києва.

"Шлях на Київ, здавалося б, відкритий, але противник, відступаючи, підриває мости та дороги, що створює нам величезні труднощі. Наразі я стою перед Крутами, які не взяв тільки з вищевказаних причин. Противник, відступаючи ближче до Києва, починає чинити запеклий опір", — зізнався пізніше сам Муравйов.

[ + – ] Фото українських бійців перед боєм

Усього відомі імена 25 гімназистів, які загинули у битві та 16 людей, які потрапили в полон до більшовиків і пізніше були ними розстріляні. Трьом наймолодшим українським героям — Василю Гнаткевичу, Євгену Тернавському та Андрію Соколовському, за деякими даними, було по 16 років.

Раніше повідомлялося, за даними Управління Верховного комісара ООН із прав людини від 27 грудня 2022 року, в Україні з початку повномасштабної війни з Росією постраждав 17 831 мирний житель. Серед загиблих — 6 884 осіб, з них 38 дітей.