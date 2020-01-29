Участие в церемонии также принял министр обороны Андрей Загороднюк и военнослужащие

Президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к Памятному Кресту Героям Крут на Аскольдовой могиле в Киеве.

Об этом сообщает Офис президента.

Участие в церемонии также принял министр обороны Андрей Загороднюк и военнослужащие. После возложения цветов Президентом прозвучали оружейные залпы. Участники церемонии также исполнили Государственный гимн Украины.

29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты в Черниговской области, под поселком Круты и вблизи села Памятное, 300 киевских студентов, защищая подступы к Киеву, вступили в бой с 6-тысячной армией большевиков под командованием Михаила Муравьева, которая в числе других вела наступление на Украинскую народную республику. Все студенты или погибли, или были взяты в плен и жестоко казнены.

Бой под Крутами сдержал наступление большевиков на четыре дня. И эти дни стали решающими для украинской дипломатии, чтобы добиться от международного сообщества признания независимой Украины.

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