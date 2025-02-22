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Выгоднее, чем кокаин: наркокартели нашли неожиданные источники дохода (исследование)

Наркотики, деньги, преступность, наркокартели, фото
Фото: Pexels | Наркокартели нашли новые источники дохода (фото иллюстративное)

Исследование показало, что кражи телефонов и киберпреступнось приносят преступникам 32,4 млрд долларов в год. На топливе, золоте, сигаретах и напитках они зарабатывают около 25,4 млрд долларов, а на торговле кокаином – в 9-12 раз меньше.

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Основной доход бразильских наркокартелей теперь приходится не на кокаин, а на другие товары. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на новое исследование Бразильского форума общественной безопасности.

Сообщается, что преступники расширили свое присутствие в таких секторах, как золото, напитки, сигареты и топливо, во многом из-за огромного спроса на такие продукты. Кроме того, наркоторговцев привлекли более мягкие наказания за контрабанду, мошенничество, уклонение от уплаты налогов и другие преступления.

Согласно исследованию, в 2022 году преступные группировки заработали около 25,4 млрд долларов США на топливе, золоте, сигаретах и ​​напитках. Группировки также получили крупные суммы от киберпреступлений и краж мобильных телефонов, что принесло им около 32,4 миллиарда долларов. При этом торговля кокаином принесла им только около 2,6 миллиарда долларов.

Доходы, преступники, наркокартели, Бразилия, Латинская Америка, фото Fullscreen
Основной бизнес банд в крупнейшей экономике Латинской Америки
Фото: Бразильский форум общественной безопасности

"Торговля кокаином, марихуаной, другими запрещенными веществами и оружием остается актуальной", — сказал в интервью один из исследователей Нивио Насименто.

В отчете говорится, что переход наркоторговцев к другим источникам доходов создал проблемы для властей Бразилии. Так, незаконная продажа до 13 миллиардов литров топлива в год обходится Бразилии примерно в 4 миллиарда доллара налоговых поступлений в год, а контрабанда и подделка напитков – в 12,5 миллиарда долларов. Кроме того, около 40% рынка сигарет в стране состоит из нелегальной продукции

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Исследователи также отметили, что "растущая изощренность" этих группировок позволила им усилить свое влияние в тех частях Бразилии, которые правительство с трудом контролировало, что еще усложнило борьбу с преступностью в стране.

Напомним, райские курорты Канкуна, Плайя-дель-Кармен и Тулума превратились в зоны ожесточенных боевых действий, поскольку картели ведут борьбу за власть и территорию.

Также сообщалось, что один из самых известных наркобаронов Колумбии Фабио Очоа был депортирован после отбытия 25 лет из 30-летнего тюремного срока в США.