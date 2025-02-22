Выгоднее, чем кокаин: наркокартели нашли неожиданные источники дохода (исследование)

Исследование показало, что кражи телефонов и киберпреступнось приносят преступникам 32,4 млрд долларов в год. На топливе, золоте, сигаретах и напитках они зарабатывают около 25,4 млрд долларов, а на торговле кокаином – в 9-12 раз меньше.

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Основной доход бразильских наркокартелей теперь приходится не на кокаин, а на другие товары. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на новое исследование Бразильского форума общественной безопасности.

Сообщается, что преступники расширили свое присутствие в таких секторах, как золото, напитки, сигареты и топливо, во многом из-за огромного спроса на такие продукты. Кроме того, наркоторговцев привлекли более мягкие наказания за контрабанду, мошенничество, уклонение от уплаты налогов и другие преступления.

Согласно исследованию, в 2022 году преступные группировки заработали около 25,4 млрд долларов США на топливе, золоте, сигаретах и ​​напитках. Группировки также получили крупные суммы от киберпреступлений и краж мобильных телефонов, что принесло им около 32,4 миллиарда долларов. При этом торговля кокаином принесла им только около 2,6 миллиарда долларов.

Основной бизнес банд в крупнейшей экономике Латинской Америки Фото: Бразильский форум общественной безопасности

"Торговля кокаином, марихуаной, другими запрещенными веществами и оружием остается актуальной", — сказал в интервью один из исследователей Нивио Насименто.

В отчете говорится, что переход наркоторговцев к другим источникам доходов создал проблемы для властей Бразилии. Так, незаконная продажа до 13 миллиардов литров топлива в год обходится Бразилии примерно в 4 миллиарда доллара налоговых поступлений в год, а контрабанда и подделка напитков – в 12,5 миллиарда долларов. Кроме того, около 40% рынка сигарет в стране состоит из нелегальной продукции

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Исследователи также отметили, что "растущая изощренность" этих группировок позволила им усилить свое влияние в тех частях Бразилии, которые правительство с трудом контролировало, что еще усложнило борьбу с преступностью в стране.

Напомним, райские курорты Канкуна, Плайя-дель-Кармен и Тулума превратились в зоны ожесточенных боевых действий, поскольку картели ведут борьбу за власть и территорию.

Также сообщалось, что один из самых известных наркобаронов Колумбии Фабио Очоа был депортирован после отбытия 25 лет из 30-летнего тюремного срока в США.