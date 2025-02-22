Вигідніше, ніж кокаїн: наркокартелі знайшли несподівані джерела доходу (дослідження)

Дослідження показало, що крадіжки телефонів і кіберзлочинність приносять злочинцям 32,4 млрд доларів на рік. На паливі, золоті, сигаретах і напоях вони заробляють близько 25,4 млрд доларів, а на торгівлі кокаїном — у 9-12 разів менше.

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Основний дохід бразильських наркокартелів тепер припадає не на кокаїн, а на інші товари. Про це пише Bloomberg з посиланням на нове дослідження Бразильського форуму громадської безпеки.

Повідомляється, що злочинці розширили свою присутність у таких секторах, як золото, напої, сигарети і паливо, багато в чому через величезний попит на такі продукти. Крім того, наркоторговців привабили м'якші покарання за контрабанду, шахрайство, ухилення від сплати податків та інші злочини.

Згідно з дослідженням, у 2022 році злочинні угруповання заробили близько 25,4 млрд доларів США на паливі, золоті, сигаретах і напоях. Угруповання також отримали великі суми від кіберзлочинів і крадіжок мобільних телефонів, що принесло їм близько 32,4 мільярда доларів. При цьому торгівля кокаїном принесла їм тільки близько 2,6 мільярда доларів.

Основний бізнес банд у найбільшій економіці Латинської Америки Фото: Бразильський форум громадської безпеки

"Торгівля кокаїном, марихуаною, іншими забороненими речовинами та зброєю залишається актуальною", — сказав в інтерв'ю один із дослідників Нівіо Насіменто.

У звіті йдеться, що перехід наркоторговців до інших джерел доходів створив проблеми для влади Бразилії. Так, незаконний продаж до 13 мільярдів літрів пального на рік обходиться Бразилії приблизно в 4 мільярди долара податкових надходжень на рік, а контрабанда і підробка напоїв — у 12,5 мільярда доларів. Крім того, близько 40% ринку сигарет у країні складається з нелегальної продукції

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Дослідники також зазначили, що "зростаюча витонченість" цих угруповань дала їм змогу посилити свій вплив у тих частинах Бразилії, які уряд ледве контролював, що ще ускладнило боротьбу зі злочинністю в країні.

Нагадаємо, райські курорти Канкуна, Плайя-дель-Кармен і Тулума перетворилися на зони запеклих бойових дій, оскільки картелі ведуть боротьбу за владу і територію.

Також повідомлялося, що одного з найвідоміших наркобаронів Колумбії Фабіо Очоа депортували після відбуття 25 років із 30-річного тюремного терміну в США.