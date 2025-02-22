Вигідніше, ніж кокаїн: наркокартелі знайшли несподівані джерела доходу (дослідження)
Дослідження показало, що крадіжки телефонів і кіберзлочинність приносять злочинцям 32,4 млрд доларів на рік. На паливі, золоті, сигаретах і напоях вони заробляють близько 25,4 млрд доларів, а на торгівлі кокаїном — у 9-12 разів менше.
Основний дохід бразильських наркокартелів тепер припадає не на кокаїн, а на інші товари. Про це пише Bloomberg з посиланням на нове дослідження Бразильського форуму громадської безпеки.
Повідомляється, що злочинці розширили свою присутність у таких секторах, як золото, напої, сигарети і паливо, багато в чому через величезний попит на такі продукти. Крім того, наркоторговців привабили м'якші покарання за контрабанду, шахрайство, ухилення від сплати податків та інші злочини.
Згідно з дослідженням, у 2022 році злочинні угруповання заробили близько 25,4 млрд доларів США на паливі, золоті, сигаретах і напоях. Угруповання також отримали великі суми від кіберзлочинів і крадіжок мобільних телефонів, що принесло їм близько 32,4 мільярда доларів. При цьому торгівля кокаїном принесла їм тільки близько 2,6 мільярда доларів.
"Торгівля кокаїном, марихуаною, іншими забороненими речовинами та зброєю залишається актуальною", — сказав в інтерв'ю один із дослідників Нівіо Насіменто.
У звіті йдеться, що перехід наркоторговців до інших джерел доходів створив проблеми для влади Бразилії. Так, незаконний продаж до 13 мільярдів літрів пального на рік обходиться Бразилії приблизно в 4 мільярди долара податкових надходжень на рік, а контрабанда і підробка напоїв — у 12,5 мільярда доларів. Крім того, близько 40% ринку сигарет у країні складається з нелегальної продукціїВажливо
Дослідники також зазначили, що "зростаюча витонченість" цих угруповань дала їм змогу посилити свій вплив у тих частинах Бразилії, які уряд ледве контролював, що ще ускладнило боротьбу зі злочинністю в країні.
Нагадаємо, райські курорти Канкуна, Плайя-дель-Кармен і Тулума перетворилися на зони запеклих бойових дій, оскільки картелі ведуть боротьбу за владу і територію.
Також повідомлялося, що одного з найвідоміших наркобаронів Колумбії Фабіо Очоа депортували після відбуття 25 років із 30-річного тюремного терміну в США.