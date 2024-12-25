Злочинець із Forbes: одного з найвідоміших наркобаронів у світі випустили на свободу

Наркобарон Фабіо Очоа вийшов на свободу в Колумбії після 20 років ув'язнення в американських в'язницях.

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Наркобарона Фабіо Очоа, одного з найвідоміших наркобаронів Колумбії та ключового функціонера Медельїнського картелю, депортували назад до південноамериканської країни після відбуття 25 років із 30-річного тюремного терміну в Сполучених Штатах. Про це пише CNN.

Фабіо Очоа після звільнення з в'язниці

Очоа прибув в аеропорт Боготи Ель-Дорадо депортаційним рейсом у понеділок, вдягнений у сіру толстовку і несучи свої особисті речі в пластиковому пакеті. Вийшовши з літака, колишній глава картелю був зустрінутий імміграційними чиновниками в бронежилетах. На місці не було поліції, щоб затримати його.

Сім'я Очоа в серіалі "Нарко"

Національне імміграційне агентство Колумбії оперативно опублікувало коротку заяву на платформі соціальних мереж X, у якій йшлося про те, що Очоа "звільнено, щоб він міг возз'єднатися зі своєю сім'єю" після того, як співробітники імміграційної служби зняли в нього відбитки пальців і підтвердили через базу даних, що колумбійська влада його не розшукує.

Фабіо Очоа після звільнення з в'язниці Фото: Getty Images

За даними влади США, 67-річний Очоа і його старші брати сколотили цілий статок, коли наприкінці 1970-х і на початку 1980-х років ринок у США почав наповнюватися кокаїном. У 1987 році їх занесли до списку мільярдерів журналу Forbes.

Проживаючи в Маямі, Очоа керував розподільчим центром для кокаїнового картелю, який колись очолював Пабло Ескобар. Ескобар загинув у перестрілці з владою в Медельїні 1993 року.

Уперше Очоа був обвинувачений у США у зв'язку з його ймовірною роллю в убивстві в 1986 році Баррі Сіла, американського пілота, який перевозив кокаїн для Медельїнського картелю, але став інформатором Управління з боротьби з наркотиками.

На початку 1990-х років Очоа разом зі своїми двома старшими братами, Хуаном Давидом і Хорхе Луїсом, здався колумбійській владі в рамках угоди, за якою вони уникнули екстрадиції до США.

Троє братів були звільнені з в'язниці 1996 року, але Очоа був знову заарештований три роки по тому за торгівлю наркотиками та екстрадований до США 2001 року у відповідь на обвинувальний висновок у Майамі, в якому його і понад 40 осіб було названо учасниками змови з метою контрабанди наркотиків.

Він був єдиним підозрюваним у цій групі, хто вирішив піти на суд, що призвело до його засудження і 30-річного ув'язнення. Решта обвинувачених отримали набагато м'якші терміни, оскільки більшість із них співпрацювали з урядом.

Ім'я Очоа поступово стерлося з пам'яті людей, оскільки мексиканські наркоторговці посіли центральне місце у світовій наркоторгівлі.

Однак колишній член Медельїнського картелю нещодавно з'явився в серіалі Netflix "Грізельда", де він спершу б'ється з наркоторговкою Грізельдою Бланко за контроль над ринком кокаїну в Маямі, а потім укладає з нею союз. Роль Бланко виконує Софія Вергара.

Трейлер серіалу "Гризельда"

Сім'я Очоа також з'являється в серіалі Netflix "Нарко".

Річард Грегорі, відставний помічник прокурора США, який входив у групу обвинувачення, що винесла вирок Очоа, заявив, що владі так і не вдалося конфіскувати всі доходи сім'ї Очоа від незаконної торгівлі наркотиками.

"Він не піде на пенсію бідною людиною, це точно", — заявив Грегорі журналістам.

Нагадаємо, раніше писав, як живе внучка ще одного відомого наркобарона. Фріда Гусман Муньос, онука Ель Чапо, відомого наркобарона з Мексики, подорожує Європою і навіть бере участь у грайливому полюванні на Лохнеське чудовисько в Шотландії. Її дідусь, який убив понад три тисячі людей, зараз відбуває довічне ув'язнення у в'язниці суворого режиму в Колорадо, США.