Преступник из Forbes: одного из самых известных наркобаронов в мире выпустили на свободу

Наркобарон Фабио Очоа вышел на свободу в Колумбии после 20 лет заключения в американских тюрьмах.

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Наркобарон Фабио Очоа, один из самых известных наркобаронов Колумбии и ключевой функционер Медельинского картеля был депортирован обратно в южноамериканскую страну после отбытия 25 лет из 30-летнего тюремного срока в Соединенных Штатах. Об этом пишет CNN.

Фабио Очоа после освобождения из тюрьмы

Очоа прибыл в аэропорт Боготы Эль-Дорадо депортационным рейсом в понедельник, одетый в серую толстовку и неся свои личные вещи в пластиковом пакете. Выйдя из самолета, бывший глава картеля был встречен иммиграционными чиновниками в бронежилетах. На месте не было полиции, чтобы задержать его.

Семья Очоа в сериале "Нарко"

Национальное иммиграционное агентство Колумбии оперативно опубликовало краткое заявление на платформе социальных сетей X, в котором говорилось, что Очоа "освобожден, чтобы он мог воссоединиться со своей семьей" после того, как сотрудники иммиграционной службы сняли у него отпечатки пальцев и подтвердили через базу данных, что колумбийские власти его не разыскивают.

Фабио Очоа после освобождения из тюрьмы Фото: Getty Images

По данным властей США, 67-летний Очоа и его старшие братья сколотили целое состояние, когда в конце 1970-х и начале 1980-х годов рынок в США начал наводняться кокаином. В 1987 году они были включены в список миллиардеров журнала Forbes.

Проживая в Майами, Очоа управлял распределительным центром для кокаинового картеля, который когда-то возглавлял Пабло Эскобар. Эскобар погиб в перестрелке с властями в Медельине в 1993 году.

Впервые Очоа был обвинен в США в связи с его предполагаемой ролью в убийстве в 1986 году Барри Сила, американского пилота, который перевозил кокаин для Медельинского картеля, но стал информатором Управления по борьбе с наркотиками.

В начале 1990-х годов Очоа вместе со своими двумя старшими братьями, Хуаном Давидом и Хорхе Луисом, сдался колумбийским властям в рамках сделки, по которой они избежали экстрадиции в США.

Трое братьев были освобождены из тюрьмы в 1996 году, но Очоа был снова арестован три года спустя за торговлю наркотиками и экстрадирован в США в 2001 году в ответ на обвинительное заключение в Майами, в котором он и более 40 человек были названы участниками заговора с целью контрабанды наркотиков.

Он был единственным подозреваемым в этой группе, кто решил пойти на суд, что привело к его осуждению и 30-летнему заключению. Остальные обвиняемые получили гораздо более мягкие сроки, поскольку большинство из них сотрудничали с правительством.

Имя Очоа постепенно стерлось из памяти людей, поскольку мексиканские наркоторговцы заняли центральное место в мировой наркоторговле.

Однако бывший член Медельинского картеля недавно появился в сериале Netflix "Гризельда", где он сначала сражается с наркоторговкой Гризельдой Бланко за контроль над рынком кокаина в Майами, а затем заключает с ней союз. Роль Бланко исполняет София Вергара.

Трейлер сериала "Гризельда"

Семья Очоа также появляется в сериале Netflix "Нарко".

Ричард Грегори, отставной помощник прокурора США, входивший в группу обвинения, вынесшую приговор Очоа, заявил, что властям так и не удалось конфисковать все доходы семьи Очоа от незаконной торговли наркотиками.

"Он не уйдет на пенсию бедным человеком, это точно", — заявил Грегори журналистам.

Напомним, ранее писал, как живет внучка еще одного известного наркобарона. Фрида Гусман Муньос, внучка Эль Чапо, известного наркобарона из Мексики, путешествует по Европе и даже участвует в игривой охоте на Лохнесское чудовище в Шотландии. Ее дедушка, убивший более трех тысяч человек, сейчас отбывает пожизненное заключение в тюрьме строгого режима в Колорадо, США.