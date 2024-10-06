Страти на очах туристів: мексиканські курорти стали полем битви між наркокартелями

Білі пляжі карибського узбережжя Мексики дуже популярні серед туристів. Але тепер там частіше можна побачити перестрілки, ніж відпочивальників.

Related video

Райські курорти Канкуна, Плайя-дель-Кармен і Тулума перетворилися на зони запеклих бойових дій, оскільки картелі ведуть боротьбу за владу і територію. Саме ці міста дуже популярні у туристів зі США та Європи, але останнім часом там почастішали злочини за участю наркокартелів. Під час жорстоких сутичок вбивці страчували суперників на очах у переляканих туристів і розстрілювали відпочивальників. Про це пише Daily Mail.

Перестрілка біля готелю в Мексиці

У мексиканському штаті Кінтана-Роо, де розташовані популярні місця відпочинку, торік було скоєно шокуючу кількість убивств — 633, що на 6,4% більше, ніж у 2022 році, і більше, ніж у всій Великій Британії за той самий період.

Тільки цього тижня четверо кілерів застрелили чоловіка біля розкішного п'ятизіркового курорту в Канкуні. Жертву, упізнану тільки як 30-річний громадянин Мексики, було застрелено вранці 3 жовтня на пляжі біля готелю Riu, де ніч коштує близько 300 доларів.

Зробивши кілька пострілів, двоє з убивць втекли з місця злочину на орендованих гідроциклах, а двоє інших втекли.

Серед убитих картелями в Мексиці були і громадяни Великої Британії, наприклад, 54-річний бізнесмен Кріс Клів, якого застрелили на очах у його 14-річної доньки Хлої, коли він виїжджав з охоронюваного селища в Плайя-дель-Кармен, де він жив.

Агент із нерухомості, родом із Труро в Корнуоллі, отримував погрози вбивством до того, як його вбили, і, як вважають, його переслідували за те, що він протистояв спробам вимагання з боку картелю. Двоє чоловіків, 18 і 30 років, втекли з місця злочину, але пізніше були заарештовані. Ділового партнера Кліва, 57-річного Віталія Фейгіна, було вбито аналогічним чином 2021 року, коли він їхав додому.

Картелі "Сіналоа", "Галф" і "Халіско Нью Генерейшн", а також дрібніший картель "Групо Ріджинал" — це гравці, які люто борються за контроль.

Навіть діти опинилися між лініями вогню між ворогуючими бандами. У липні цього року 12-річного хлопчика застрелили після того, як озброєні люди на гідроциклах відкрили вогонь по наркоторговцях-конкурентах на пляжі в Канкуні, Мексика.

Поліція на місці вбивства 12-річного хлопчика

Дитина, яку назвали тільки на ім'я Сантьяго, сиділа зі своєю сім'єю на стільці на пляжі Караколь поруч із готелем Riu Cancun, коли в неї влучило кілька шалених куль.

Так, Міністерство закордонних справ Великої Британії, серед інших, настійно закликає своїх громадян, які відпочивають на популярних туристичних курортах уздовж узбережжя, "бути дуже обережними після настання темряви".

Зазначається, що картелі не нападають на туристів, але безладна стрілянина може зачепити будь-кого, хто опиниться поруч.

У квітні 2023 року внаслідок ще однієї перестрілки серед білого дня загинули чотири людини біля чотиризіркового пляжного готелю в Канкуні. У поліції пізніше заявили, що вбиті, найімовірніше, були пов'язані з торгівлею наркотиками.

Спочатку поліція повідомила, що виявила три тіла біля готелю Fiesta Americana Condesa, а потім підтвердила, що четвертий труп був знайдений у підліску неподалік. У Тулумі кількість убивств зросла з 16 осіб у 2018 році до 47 у 2023 році — зростання склало майже 200 відсотків.

Перестрілка між наркокартелями в Мексиці

Але попри небезпеку бути застреленими, туристи продовжують їхати на мексиканські курорти. Так, у 2023 році Канкун відвідали 10,04 мільйонів іноземних туристів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що російські спецслужби перетворили Мексику на центр шпигунства за США.