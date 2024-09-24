Як за часів Холодної війни: РФ перетворила Мексику на центр шпигунства за США

Мексика протягом десятиліть розвивала великі торговельні зв'язки зі Штатами, але намагалася уникати повної відповідності зовнішній політиці Вашингтона, підтримуючи дружні стосунки з Росією і Кубою.

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За словами офіційних осіб США та колишніх співробітників розвідки, російські спецслужби нарощують свою присутність у Мексиці для проведення шпигунських операцій, націлених на Сполучені Штати, що є поверненням дедалі агресивнішого режиму до тактики Холодної війни. Про це повідомляє NBC News.

За останні кілька років Росія збільшила штат свого посольства в Мехіко на десятки осіб, хоча у Москви з Мексикою лише обмежені торговельні зв'язки. Американські чиновники кажуть, що ця тенденція викликає занепокоєння, і вважають, що масштабне нарощування спрямоване на підтримку розвідувальних операцій Кремля, націлених на США, а також на пропагандистські зусилля, спрямовані на підрив авторитету Вашингтона та України.

Мехіко, столиця Мексики Фото: Facebook Food of Mexico

Адміністрація Байдена порушила це питання перед мексиканським урядом, повідомив американський чиновник. "Росія дійсно інвестувала в Мексику з точки зору розширення своєї присутності", — сказав чиновник.

Посольства Мексики та Росії не відповіли на запит про коментарі.

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив раніше цього місяця, що його агентство й уряд США "уважно стежать" за розширенням присутності Росії в Мексиці.

Чому в Мексиці побільшало російських шпигунів

У ЦРУ вважають, що кількість російських шпигунів у Мексиці збільшилася, тому що їх масово вислали з європейських столиць після повномасштабного вторгнення Москви в Україну.

"Частково це є наслідком того факту, що так багато російських офіцерів розвідки були виставлені з Європи. Тому вони шукають місця, куди б поїхати, і шукають місця, де вони могли б працювати", — сказав Бернс у Лондоні цього місяця, коли його запитали про Мексику, як нову базу для шпигунів із РФ.

Чому Мексика приваблива для Росії

Дії Росії в Мексиці відображають більш агресивну позицію її розвідувальних служб на кількох фронтах, оскільки Кремль прагне змусити замовкнути критиків за кордоном, підірвати підтримку України та послабити західні демократії, заявили колишні співробітники розвідки. Цей підхід включав саботаж і спроби саботажу в Європі, змови з метою вбивства, нещадні кібератаки й масштабні глобальні кампанії дезінформації.

Посольство РФ у Мехіко Фото: выборы в Мексике

"Зараз вони готові піти на набагато більший ризик, ніж, можливо, одразу після закінчення Холодної війни", — сказав Пол Колбе, який протягом 25 років працював оперативним офіцером у ЦРУ і мав посади в Росії, на Балканах та інших містах Східної Європи.

Генерал ВПС Глен ВанГерк, голова Північного командування США, у березні 2022 року заявив Комітету Сенату зі збройних сил, що російська військова розвідка ГРУ має масштабну присутність у Мексиці.

"Я хотів би зазначити, що найбільша частина членів ГРУ у світі зараз перебуває в Мексиці. Це співробітники російської розвідки, і вони дуже уважно стежать за своїми можливостями впливати на можливості й доступ до США", — сказав ВанГерк.

Після коментарів ВанГерка, які прозвучали незабаром після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, Росія продовжила розширювати свою присутність у посольстві в Мехіко, отримавши акредитацію від мексиканської влади.

Відповідаючи на запитання про коментарі генерала, президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор заявив, що в нього немає інформації про це, і що Мексика є "вільною, незалежною, суверенною країною".

Попри те, що Мексика протягом десятиліть розвивала великі торговельні зв'язки зі Сполученими Штатами, вона традиційно намагалася уникати повної відповідності зовнішній політиці Вашингтона і підтримувала дружні стосунки з Росією і Кубою.

Троцький і льодоруб: коріння російського шпигунства в Мексиці

Російські шпигуни та їхні американські інформатори мають довгу історію роботи в Мексиці. У 1940 році Кремль почав переслідування одного зі своїх революційних лідерів і комуністичних ідеологів, Льва Троцького, відстороненого від влади після сварки з радянським диктатором Йосипом Сталіним.

Троцький, який у якийсь момент мав стати наступником Володимира Леніна на посаді лідера Радянського Союзу, жив на втіках, переїжджаючи з країни в країну, поки не влаштувався в Мексиці.

Але 20 серпня 1940 року Троцький впустив у свій особистий кабінет іспанського комуніста, якого вважав другом. Відвідувач, Рамон Меркадер, сховав під піджаком укорочений льодоруб, підвішений на мотузці. Він важко поранив Троцького, який помер від ран наступного дня. Після Меркадер виїхав до Москви, а потім на Кубу, де і помер. Але поховали його на Кунцевському кладовищі в Москві.

Посол РФ у Мексиці на відкритті музею Льва Троцького Фото: Соцмережi

Джон Сайфер, який пропрацював у секретній службі ЦРУ 28 років, заявив, що Росія завжди відправляла своїх американських агентів саме в Мексику.

"Десятиліттями, якщо американці йшли на контакт і добровільно шпигували для Москви, їм говорили їхати в Мехіко. Умови для російської розвідки у США складні", — сказав Сайфер.

У 1970-х роках Крістофера Бойса, студента коледжу, який працював в аерокосмічній компанії TRW у багатому передмісті Лос-Анджелеса, і його шкільного друга Ендрю Долтона Лі визнали винними в передаванні секретів американських супутників Совєтам. Понад два роки Лі їздив до Мехіко, щоб доправляти секретну інформацію агентам у радянському посольстві та збирати гроші для себе і Бойса. Їхня справа стала темою книги й голлівудського фільму "Сокіл і сніговик".

Гарольд "Джим" Ніколсон, високопоставлений співробітник ЦРУ, засуджений 1997 року за передання секретів Москві, відбував покарання за шпигунство, коли він спробував використати свого сина для отримання своїх "пенсійних" виплат від російських агентів у Мексиці. Його син був зрештою заарештований і засуджений у 2010 році, а його батько був засуджений вдруге.

Два роки тому відомий мексиканський учений Гектор Кабрера Фуентес визнав себе винним у тому, що російські агенти залучили його до стеження за інформатором уряду США, який мешкає в Маямі. Фуентес вів подвійне життя з двома сім'ями на двох континентах, і російські шпигуни використовували це, щоб примусити Фуентеса до співпраці.

Ідеальна країна для російських шпигунів

За словами колишніх співробітників розвідки, на відміну від США, де російська розвідка перебуває під пильною увагою ФБР, а консульства зачинено, Мексика пропонує Москві зручний і менш ризикований майданчик для нагляду за агентами в США і проведення інших операцій.

"Це дуже сприятливе середовище для роботи росіян", — сказав Дуглас Лондон, відставний старший оперативний співробітник ЦРУ й автор мемуарів "Вербувальник".

За його словами, росіяни, найімовірніше, захочуть скористатися близькістю Мексики, але водночас відносною безпекою, що перебуває поза досяжністю правоохоронних органів США, для підтримки як американських агентів, так і російських офіцерів, які діють під "глибоким прикриттям" у США.

За словами Лондона та інших колишніх співробітників ЦРУ, американський агент, який працює на російську розвідку, може подорожувати туди й назад через кордон США і Мексики та зустрічатися з російськими кураторами, щоб отримувати гроші, доповідати про виконану роботу, поповнювати запаси і проходити навчання методів зв'язку або інших навичок шпигунства.

Колишні співробітники розвідки заявили, що російська розвідка також могла б скористатися близькістю Мексики для переслідування політичних ворогів Путіна у США.

Росіяни, ймовірно, не будуть зацікавлені в тому, щоб агенти намагалися нелегально перетнути південний кордон із мігрантами, сказав Лондон. "Вони хочуть, щоб будь-які поїздки були чесними, виглядали чистими, були непомітними", — сказав він.

Однак, за словами інших колишніх співробітників розвідки, у російських спецслужб буде можливість працювати з транскордонними злочинними мережами, якщо це відповідатиме конкретній місії і якщо вони будуть готові піти на набагато вищий ризик.

Колишні офіцери розвідки заявили, що частиною мандата ГРУ є підготовка можливих диверсійних операцій у разі війни зі США, і Мексика могла б стати практичною базою для таких планів дій у надзвичайних ситуаціях.

За словами Колбе, уявлення про наявність у Мексиці великого російського шпигунського бастіону також корисне як пропагандистський інструмент, щоб перебільшувати можливості Москви і підживлювати сприйняття нібито "неконтрольованого кордону".

Чиновники США також стурбовані спробами Росії маніпулювати інформаційним ландшафтом у Мексиці. Росія розширила своє фінансоване державою медіаагентство RT у Мексиці та провела масштабну рекламну кампанію для каналу.

Акція протесту біля посольства РФ у Мехіко Фото: Соцмережi

У квітні посол Росії в Мексиці опублікував неправдивий звіт російських державних ЗМІ, в якому стверджувалося, що США вербують членів наркокартелів з Мексики й Колумбії, щоб відправити їх воювати в Україну. Цей безпідставний звіт підхопили деякі мексиканські новинні організації.

Нагадаємо, на початку червня в Мексиці відбулися вибори, за результатами яких було обрано президенткою Клаудію Шейнбаум. Володимир Путін привітав політика, назвавши країну "традиційно дружнім партнером Росії". Російського президента запросили на інавгурацію, яка має відбутися 1 жовтня, і запевнили, що він не буде заарештований за ордером Міжнародного кримінального суду.