Как во времена Холодной войны: РФ превратила Мексику в центр шпионажа за США

Мексика на протяжении десятилетий развивала обширные торговые связи со Штатами, но старалась избегать полного соответствия внешней политике Вашингтона, поддерживая дружеские отношения с Россией и Кубой.

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По словам официальных лиц США и бывших сотрудников разведки, российские спецслужбы наращивают свое присутствие в Мексике для проведения шпионских операций, нацеленных на Соединенные Штаты, что является возвращением все более агрессивного режима к тактике Холодной войны. Об этом сообщает NBC News.

За последние несколько лет Россия увеличила штат своего посольства в Мехико на десятки человек, хотя у Москвы с Мексикой лишь ограниченные торговые связи. Американские чиновники говорят, что эта тенденция вызывает беспокойство, и считают, что масштабное наращивание направлено на поддержку разведывательных операций Кремля, нацеленных на США, а также на пропагандистские усилия, направленные на подрыв авторитета Вашингтона и Украины.

Мехико, столица Мексики Фото: Facebook Food of Mexico

Администрация Байдена подняла этот вопрос перед мексиканским правительством, сообщил американский чиновник. "Россия действительно инвестировала в Мексику с точки зрения расширения своего присутствия", — сказал чиновник.

Посольства Мексики и России не ответили на запрос о комментариях.

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил ранее в этом месяце, что его агентство и правительство США "внимательно следят" за расширением присутствия России в Мексике.

Почему в Мексике стало больше российских шпионов

В ЦРУ считают, что количество российских шпионов в Мексике увеличилось, потому что их массово выслали из европейских столиц после полномасштабного вторжения Москвы в Украину.

"Частично это является следствием того факта, что так много российских офицеров разведки были выдворены из Европы. Поэтому они ищут места, куда бы поехать, и ищут места, где они могли бы работать", — сказал Бернс в Лондоне в этом месяце, когда его спросили о Мексике, как новой базе для шпионов из РФ.

Почему Мексика привлекательна для России

Действия России в Мексике отражают более агрессивную позицию ее разведывательных служб на нескольких фронтах, поскольку Кремль стремится заставить замолчать критиков за рубежом, подорвать поддержку Украины и ослабить западные демократии, заявили бывшие сотрудники разведки. Этот подход включал саботаж и попытки саботажа в Европе, заговоры с целью убийства, беспощадные кибератаки и масштабные глобальные кампании дезинформации.

Посольство РФ в Мехико Фото: Mexico News Daily

"Сейчас они готовы пойти на гораздо больший риск, чем, возможно, сразу после окончания Холодной войны", — сказал Пол Колбе, который в течение 25 лет работал оперативным офицером в ЦРУ и имел должности в России, на Балканах и прочих городах Восточной Европы.

Генерал ВВС Глен ВанХерк, глава Северного командования США, в марте 2022 года заявил Комитету Сената по вооруженным силам, что российская военная разведка ГРУ имеет масштабное присутствие в Мексике.

"Я хотел бы отметить, что самая большая часть членов ГРУ в мире сейчас находится в Мексике. Это сотрудники российской разведки, и они очень внимательно следят за своими возможностями влиять на возможности и доступ к США", — сказал ВанХерк.

После комментариев ВанХерка, которые прозвучали вскоре после того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, Россия продолжила расширять свое присутствие в посольстве в Мехико, получив аккредитацию от мексиканских властей.

Отвечая на вопрос о комментариях генерала, президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что у него нет информации об этом, и что Мексика является "свободной, независимой, суверенной страной".

Несмотря на то, что Мексика на протяжении десятилетий развивала обширные торговые связи с Соединенными Штатами, она традиционно старалась избегать полного соответствия внешней политике Вашингтона и поддерживала дружеские отношения с Россией и Кубой.

Троцкий и ледоруб: корни российского шпионажа в Мексике

Российские шпионы и их американские информаторы имеют долгую историю работы в Мексике. В 1940 году Кремль начал преследование одного из своих революционных лидеров и коммунистических идеологов, Льва Троцкого, отстраненного от власти после ссоры с советским диктатором Иосифом Сталиным.

Троцкий, который в какой-то момент должен был стать преемником Владимира Ленина на посту лидера Советского Союза, жил в бегах, переезжая из страны в страну, пока не обосновался в Мексике.

Но 20 августа 1940 года Троцкий впустил в свой личный кабинет испанского коммуниста, которого считал другом. Посетитель, Рамон Меркадер, спрятал под пиджаком укороченный ледоруб, подвешенный на веревке. Он тяжело ранил Троцкого, который скончался от ран на следующий день. После Меркадер выехал в Москву, а потом на Кубу, где и скончался. Но похоронили его на Кунцевском кладбище в Москве.

Посол РФ в Мексике на открытии музея Льва Троцкого Фото: Соцсети

Джон Сайфер, проработавший в секретной службе ЦРУ 28 лет, заявил, что Россия всегда отправляла своих американских агентов именно в Мексику.

"Десятилетиями, если американцы шли на контакт и добровольно шпионили для Москвы, им говорили ехать в Мехико. Условия для российской разведки в США сложные", — сказал Сайфер.

В 1970-х годах Кристофер Бойс, студент колледжа, работавший в аэрокосмической компании TRW в богатом пригороде Лос-Анджелеса, и его школьный друг Эндрю Долтон Ли были признаны виновными в передаче секретов американских спутников Советам. Более двух лет Ли ездил в Мехико, чтобы доставлять секретную информацию агентам в советском посольстве и собирать деньги для себя и Бойса. Их дело стало темой книги и голливудского фильма "Сокол и снеговик".

Гарольд "Джим" Николсон, высокопоставленный сотрудник ЦРУ, осужденный в 1997 году за передачу секретов Москве, отбывал наказание за шпионаж, когда он попытался использовать своего сына для получения своих "пенсионных" выплат от российских агентов в Мексике. Его сын был в конечном итоге арестован и осужден в 2010 году, а его отец был осужден во второй раз.

Два года назад известный мексиканский ученый Гектор Кабрера Фуэнтес признал себя виновным в том, что российские агенты привлекли его к слежке за информатором правительства США, проживающим в Майами. Фуэнтес вел двойную жизнь с двумя семьями на двух континентах, и российские шпионы использовали это, чтобы принудить Фуэнтеса к сотрудничеству.

Идеальная страна для российских шпионов

По словам бывших сотрудников разведки, в отличие от США, где российская разведка находится под пристальным вниманием ФБР, а консульства закрыты, Мексика предлагает Москве удобную и менее рискованную площадку для надзора за агентами в США и проведения других операций.

"Это очень благоприятная среда для работы русских", — сказал Дуглас Лондон, отставной старший оперативный сотрудник ЦРУ и автор мемуаров "Вербовщик".

По его словам, россияне, скорее всего, захотят воспользоваться близостью Мексики, но при этом относительной безопасностью, находящейся вне досягаемости правоохранительных органов США, для поддержки как американских агентов, так и российских офицеров, действующих под "глубоким прикрытием" в США.

По словам Лондона и других бывших сотрудников ЦРУ, американский агент, работающий на российскую разведку, может путешествовать туда и обратно через границу США и Мексики и встречаться с российскими кураторами, чтобы получать деньги, докладывать о проделанной работе, пополнять запасы и проходить обучение методам связи или другим навыкам шпионажа.

Бывшие сотрудники разведки заявили, что российская разведка также могла бы воспользоваться близостью Мексики для преследования политических врагов Путина в США.

Россияне, вероятно, не будут заинтересованы в том, чтобы агенты пытались нелегально пересечь южную границу с мигрантами, сказал Лондон. "Они хотят, чтобы любые поездки были честными, выглядели чистыми, были незаметными", — сказал он.

Однако по словам других бывших сотрудников разведки, у российских спецслужб будет возможность работать с трансграничными преступными сетями, если это будет соответствовать конкретной миссии и если они будут готовы пойти на гораздо более высокий риск.

Бывшие офицеры разведки заявили, что частью мандата ГРУ является подготовка возможных диверсионных операций в случае войны с США, и Мексика могла бы стать практической базой для таких планов действий в чрезвычайных ситуациях.

По словам Колбе, представление о наличии в Мексике крупного российского шпионского бастиона также полезно в качестве пропагандистского инструмента, чтобы преувеличивать возможности Москвы и подпитывать восприятие якобы "неконтролируемой границы".

Чиновники США также обеспокоены попытками России манипулировать информационным ландшафтом в Мексике. Россия расширила свое финансируемое государством медиа-агентство RT в Мексике и провела масштабную рекламную кампанию для канала.

Акция протеста у посольства РФ в Мехико Фото: Соцсети

В апреле посол России в Мексике опубликовал ложный отчет российских государственных СМИ, в котором утверждалось, что США вербуют членов наркокартелей из Мексики и Колумбии, чтобы отправить их воевать в Украину. Этот безосновательный отчет подхватили некоторые мексиканские новостные организации.

Напомним, в начале июня в Мексике прошли выборы, по результатам которых была избрана президентом Клаудия Шейнбаум. Владимир Путин поздравил политика, назвав страну "традиционно дружественным партнером России". Российского президента пригласили на инаугурацию, которая должна состояться 1 октября и заверили, что он не будет арестован по ордеру Международного уголовного суда.