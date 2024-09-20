Обещание не арестовывать не убедило: Путин не поедет по приглашению в Мексику

Визиту лидера Кремля Владимира Путина в Монголию также предшествовали призывы Украины к аресту и заверения правительства о безопасности. Однако в случае с Мексикой, как выяснилось, он решил все же отправить представителя.

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Российский президент Владимир Путин получил в августе официальное приглашение на инаугурацию президента Мексики. Однако вместо него поедет назначенный представитель. Об этом в интервью RTVI 20 сентября заявил директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

В начале июня в Мексике прошли выборы, по результатам которых была избрана президентом Клаудия Шейнбаум. Путин поздравил политика, назвав страну "традиционно дружественным партнером России". Он получил приглашение на инаугурацию, которая должна состояться 1 октября, и был заверен, что не будет арестован по ордеру Международного уголовного суда.

Однако лично появиться на мероприятии в Мексике Путин не собирается. Вместо себя он отправит представителя.

"Мы такое приглашение получили, мы благодарны мексиканской стороне за это. Президент Российской Федерации назначил своего представителя, о чем мы мексиканцев должным образом проинформировали. Там будет представитель президента, который будет представлять главу нашего государства", — заявил Щетинин.

Он заверил, что Кремль действует в соответствии с протокольной практикой и обязательств, которые есть у президента РФ.

Приглашение Путина в Мексику: что предшествовало

В посольстве информировали, что Украина просит Мексику осуществить арест Владимира Путина в случае его визита 1 октября. Местное правительство призвали выполнить международный ордер на арест, выданный МУС, и передать президента РФ суду ООН в Гааге.

Однако президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор ответил отказом.

"Мы не можем этого сделать. Это не от нас зависит", — заявил политик.

В СМИ отмечали, что Мексика в отличие от России является членом Международного уголовного суда.

Напомним, 30 августа стало известно, что президент РФ Владимир Путин 3 сентября по приглашению отправится в Монголию. В медиа передавали, что политик едет под "гарантии безопасности Китая". В МИД Украины призвали арестовать международного преступника, а в МУС отмечали, что Монголия обязана это сделать.

Однако Путина не арестовали и в Гаагу не отправили. Представитель правительства Монголии объяснил это энергетической зависимостью.