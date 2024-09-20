Обіцянка не арештовувати не переконала: Путін не поїде за запрошенням у Мексику

Візиту лідера Кремля Володимира Путіна до Монголії також передували заклики України до арешту й запевнення уряду про безпеку. Однак у випадку з Мексикою, як з’ясувалось, він вирішив все ж відправити представника.

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Російський президент Володимир Путін отримав у серпні офіційне запрошення на інавгурацію президентки Мексики. Однак замість нього поїде призначений представник. Про це в інтерв’ю RTVI 20 вересня заявив директор Латиноамериканського департаменту МЗС РФ Олександр Щетинін.

На початку червня у Мексиці пройшли вибори, за результатами яких була обрана президенткою Клаудія Шейнбаум. Путін привітав політикиню, назвавши країну "традиційно дружнім партнером Росії". Він отримав запрошення на інавгурацію, яка має відбутись 1 жовтня, та був запевнений, що не буде арештованим за ордером Міжнародного кримінального суду.

Однак особисто з’явитись на заході у Мексиці Путін не збирається. Замість себе він відправить представника.

"Ми таке запрошення отримали, ми вдячні мексиканській стороні за це. Президент Російської Федерації призначив свого представника, про що ми мексиканців належним чином поінформували. Там буде представник президента, який представлятиме главу нашої держави", — заявив Щетинін.

Він запевнив, що Кремль діє відповідно до протокольної практики та зобов'язань, які є у президента РФ.

Запрошення Путіна у Мексику: що передувало

У посольстві інформували, що Україна просить Мексику здійснити арешт Володимира Путіна в разі його візиту 1 жовтня. Місцевий уряд закликали виконати міжнародний ордер на арешт, виданий МКС, та передати президента РФ суду ООН у Гаазі.

Однак президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор відповів відмовою.

"Ми не можемо цього зробити. Це не від нас залежить", — заявив політик.

У ЗМІ зазначали, що Мексика на відміну від Росії є членом Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, 30 серпня стало відомо, що президент РФ Володимир Путін 3 вересня за запрошенням вирушить у Монголію. У медіа передавали, що політик їде під "гарантії безпеки Китаю". У МЗС України закликали арештувати міжнародного злочинця, а в МКС наголошували, що Монголія зобов’язана це зробити.

Однак Путіна не арештували й у Гаагу не відправили. Представник уряду Монголії пояснив це енергетичною залежністю.