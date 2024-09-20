Путін мобілізує 180 тисяч: полковник запасу пояснив, як Кремль набере нових солдатів (відео)

У РФ обов'язково відбудеться чергове нарощування Збройних сил і Кремль зможе набрати необхідних 180 тис. осіб, впевнений депутат литовського парламенту. Російське Міноборони впорається, не зачепивши питання відправки на війну строковиків.

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Росія планує і далі продовжувати війну, хоч у неї складна ситуація на фронті і немає достатньо військових для виконання планів з окупації України. Це означає, що Кремль обов'язково набере в армію 180 тисяч новобранців. Водночас, навряд чи буде відкрите оголошення мобілізації російських громадян на війну. Про те, звідки Москва братиме людей для поповнення ЗС РФ, та які з'являться проблеми, депутат Сейму, полковник у відставці сухопутних військ ЗС Литви Ігор Раєв розповів у ефірі телеканалу "Київ 24".

Раєв впевнений, що у Росії є потенціал, щоб набрати нових людей в армію і навряд чи можна очікувати, що росіяни підуть на якісь протести. Пропаганда продовжує працювати і її вплив "все ще дуже високий". Це означає, що якусь кількість все ж вийде змотивувати. Ще один стимул для того, щоб піти в армію — це виплати, нагадав полковник. Тому в цілому він вірить у те, що Кремль набере потрібну кількість новобранців, про що ідеться у останньому наказі президенту РФ Володимира Путіна. З іншого боку, будуть поступово залучати строковиків до участі у бойових діях, хоч російське суспільство гостро реагує на такі рішення. На думку литовського депутата, у Москві остерігаються двох слів — "мобілізація" та "залучення строковиків" — на це і буде орієнтуватись Кремль, набираючи 180 тис.

"Ми розуміємо, що Росія свою агресію не зупинить, і через те, що немає солдатів, військових, навряд чи це вплине на політичні рішення російського режиму. Режим Путін маневрує, він знає, які в нього є слабкі місця, він постійно старається уникати цих місць, тож я думаю, що гроші і пропаганда зроблять свої результати", — пояснив Раєв.

Путін та мобілізація у РФ — деталі

Зазначимо, 19 вересня видання Business Insider повідомило, що Путін наказав збільшити кількість військових на 180 тис. осіб. Коли його наказ виконають, то російська армія складатиметься з 2,28 млн осіб, з них 1,5 — безпосередні учасники війни, а решта — допоміжний персонал. Аналітики нагадали, що Кремль втретє протягом війни збільшував розмір ЗС РФ, і помітна тенденція до зростання. Зокрема, у 2022 році Москва оголосила часткову мобілізацію і набрала 137 тис. осіб, у 2023 без мобілізації набрали 170 тис. осіб.

Тим часом український аналітик Євгеній Істребін дослідив інформацію у росЗМІ про виплати росіянам, які уклали контракт з Міноборони РФ. Аналітик з'ясував, що у деяких регіонах виплати таким людям зросли у десятки разів. Наприклад, у Краснодарському краї новобранцям видавали 1,65 млн руб. (12 тис. дол.).

Нагадуємо, видання The Washington Post поспілкувалось з анонімними джерелами в оточенні Путіна і дізналось, коли почався дефіцит особового складу у ЗС РФ.