Путин мобилизует 180 тысяч: полковник запаса объяснил, как Кремль наберет новых солдат (видео)

В РФ обязательно произойдет очередное наращивание Вооруженных сил и Кремль сможет набрать необходимых 180 тыс. человек, уверен депутат литовского парламента. Российское Минобороны справится, не задев вопрос отправки на войну срочников.

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Россия планирует и дальше продолжать войну, хоть у нее сложная ситуация на фронте и нет достаточно военных для выполнения планов по оккупации Украины. Это означает, что Кремль обязательно наберет в армию 180 тысяч новобранцев. В то же время, вряд ли будет открытое объявление мобилизации российских граждан на войну. О том, откуда Москва будет брать людей для пополнения ВС РФ, и какие появятся проблемы, депутат Сейма, полковник в отставке сухопутных войск ВС Литвы Игорь Раев рассказал в эфире телеканала "Киев 24".

Раев уверен, что у России есть потенциал, чтобы набрать новых людей в армию и вряд ли можно ожидать, что россияне пойдут на какие-то протесты. Пропаганда продолжает работать и ее влияние "все еще очень высоко". Это означает, что какое-то количество все же получится смотивировать. Еще один стимул для того, чтобы пойти в армию — это выплаты, напомнил полковник. Поэтому в целом он верит в то, что Кремль наберет нужное количество новобранцев, о чем говорится в последнем приказе президента РФ Владимиру Путину. С другой стороны, будут постепенно привлекать срочников к участию в боевых действиях, хотя российское общество остро реагирует на такие решения. По мнению литовского депутата, в Москве остерегаются двух слов — "мобилизация" и "привлечение срочников" — на это и будет ориентироваться Кремль, набирая 180 тыс.

"Мы понимаем, что Россия свою агрессию не остановит, и из-за того, что нет солдат, военных, вряд ли это повлияет на политические решения российского режима. Режим Путин маневрирует, он знает, какие у него есть слабые места, он постоянно старается избегать этих мест, поэтому я думаю, что деньги и пропаганда сделают свои результаты", — пояснил Раев.

Путин и мобилизация в РФ — детали

Отметим, 19 сентября издание Business Insider сообщило, что Путин приказал увеличить количество военных на 180 тыс. человек. Когда его приказ выполнят, то российская армия будет состоять из 2,28 млн человек, из них 1,5 — непосредственные участники войны, а остальные — вспомогательный персонал. Аналитики напомнили, что Кремль в третий раз в течение войны увеличивал размер ВС РФ, и заметна тенденция к росту. В частности, в 2022 году Москва объявила частичную мобилизацию и набрала 137 тыс. человек, в 2023 без мобилизации набрали 170 тыс. человек.

Между тем украинский аналитик Евгений Истребин исследовал информацию в росСМИ о выплатах россиянам, которые заключили контракт с Минобороны РФ. Аналитик выяснил, что в некоторых регионах выплаты таким людям выросли в десятки раз. Например, в Краснодарском крае новобранцам выдавали 1,65 млн руб. (12 тыс. долл.).

Напоминаем, издание The Washington Post пообщалось с анонимными источниками в окружении Путина и узнало, когда начался дефицит личного состава в ВС РФ.