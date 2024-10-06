Казни на глазах туристов: мексиканские курорты стали полем битвы между наркокартелями

Белые пляжи карибского побережья Мексики очень популярны среди туристов. Но теперь там чаще можно увидеть перестрелки, чем отдыхающих.

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Райские курорты Канкуна, Плайя-дель-Кармен и Тулума превратились в зоны ожесточенных боевых действий, поскольку картели ведут борьбу за власть и территорию. Именно эти города очень популярны у туристов из США и Европы, но в последнее время там участились преступления с участием наркокартелей. В ходе жестоких столкновений убийцы казнили соперников на глазах у перепуганных туристов и расстреливали отдыхающих. Об этом пишет Daily Mail.

Перестрелка у отеля в Мексике

В мексиканском штате Кинтана-Роо, где расположены популярные места отдыха, в прошлом году было совершено шокирующее количество убийств — 633, что на 6,4% больше, чем в 2022 году, и больше, чем во всей Великобритании за тот же период.

Только на этой неделе четверо киллеров застрелили мужчину возле роскошного пятизвездочного курорта в Канкуне. Жертва, опознанная только как 30-летний гражданин Мексики, была застрелена утром 3 октября на пляже возле отеля Riu, где ночь стоит около 300 долларов.

Произведя несколько выстрелов, двое из убийц скрылись с места преступления на арендованных гидроциклах, а двое других убежали.

Среди убитых картелями в Мексике были и граждане Великобритании, например, 54-летний бизнесмен Крис Клив, которого застрелили на глазах у его 14-летней дочери Хлои, когда он выезжал из охраняемого поселка в Плайя-дель-Кармен, где он жил.

Агент по недвижимости, родом из Труро в Корнуолле, получал угрозы убийством до того, как его убили, и, как полагают, он подвергся преследованию за то, что противостоял попыткам вымогательства со стороны картеля. Двое мужчин, 18 и 30 лет, скрылись с места преступления, но позже были арестованы. Деловой партнер Клива, 57-летний Виталий Фейгин, был убит аналогичным образом в 2021 году, когда ехал домой.

Картели "Синалоа", "Галф" и "Халиско Нью Генерейшн", а также более мелкий картель "Групо Риджинал" — это игроки, которые яростно борются за контроль.

Даже дети оказались между линиями огня между враждующими бандами. В июле этого года 12-летний мальчик был застрелен после того, как вооруженные люди на гидроциклах открыли огонь по наркоторговцам-конкурентам на пляже в Канкуне, Мексика.

Полиция на месте убийства 12-летнего мальчика

Ребенок, которого назвали только по имени Сантьяго, сидел со своей семьей на стуле на пляже Караколь рядом с отелем Riu Cancun, когда в него попало несколько шальных пуль.

Так, Министерство иностранных дел Великобритании, среди прочих, настоятельно призывает своих граждан, отдыхающих на популярных туристических курортах вдоль побережья, "быть очень осторожными после наступления темноты".

Отмечается, что картели не нападают на туристов, но беспорядочная стрельба может затронуть любого, кто окажется рядом.

В апреле 2023 года в результате еще одной перестрелки средь бела дня погибли четыре человека возле четырехзвездочного пляжного отеля в Канкуне. В полиции позже заявили, что убитые, скорей всего, были связаны с торговлей наркотиками.

Первоначально полиция сообщила, что обнаружила три тела возле отеля Fiesta Americana Condesa, а затем подтвердила, что четвертый труп был найден в подлеске неподалеку. В Тулуме количество убийств возросло с 16 человек в 2018 году до 47 в 2023 году — рост составил почти 200 процентов.

Перестрелка между наркокартелями в Мексике

Но несмотря на опасность быть застреленными, туристы продолжают ехать на мексиканские курорты. Так, в 2023 году Канкун посетили 10,04 миллионов иностранных туристов.

Напомним, ранее Фокус писал о том, что российские спецслужбы превратили Мексику в центр шпионажа за США.