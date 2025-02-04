Атакують дронами-камікадзе: картелі Мексики оголосили прикордонникам США війну через рішення Трампа

Адміністрація Дональда Трампа продовжує вживати жорстких заходів прикордонної безпеки і націлює нелегальних іммігрантів на депортацію. І це викликає відповідну реакцію.

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Мексиканські наркокартелі наказують своїм членам атакувати агентів прикордонної служби США за допомогою дронів-камікадзе і бомб на тлі дій на кордоні з Мексикою, що проводяться адміністрацією 47-го президента США Дональда Трампа. Про це пише Fox News.

Наркокартелі в Мексиці оголосили війну прикордонникам США

Внутрішня службова записка під назвою "Попередження про безпеку офіцерів" посилалася на повідомлення в соціальних мережах та інші джерела для попередження федеральних агентів. Агентам нагадали про необхідність "усвідомлювати своє оточення", постійно носити бронежилети і використовувати довгоствольну вогнепальну зброю.

"1 лютого 2025 року Центр розвідки та операцій сектору Ель-Пасо отримав інформацію про те, що лідери мексиканського картелю санкціонували використання безпілотників, оснащених вибухівкою, для використання проти агентів прикордонної служби США і військовослужбовців США, які наразі працюють уздовж кордону з Мексикою", — ідеться у службовій записці, отриманій ЗМІ.

Новинне агентство News Nation, яке першим повідомило про цю записку, повідомило, що повідомлення в TikTok та інших соціальних мережах, які використовують мексиканські наркокартелі, також закликають нелегальних іммігрантів плювати і мочитися на прикордонників і міграційних агентів.

В інших повідомленнях убивцям із наркокартелів пропонувалося нападати на прикордонників.

Лише минулого тижня агенти прикордонного патруля зазнали обстрілу з боку членів картелю в Мексиці під час патрулювання у Фронтоні, штат Техас. Члени картелю втекли з Мексики через військову присутність і шукали притулку на острові між Мексикою і США.

Попередження пролунало на тлі того, що адміністрація Трампа почала рейди з депортації нелегальних іммігрантів із кримінальним минулим і вжила більш жорстких заходів щодо гарантування безпеки південного кордону.

У меморандумі йдеться, що лідери картелю усвідомили, що активна присутність США на кордоні може скоротити їхні доходи від контрабанди наркотиків і людей.

Минулого тижня сенатор США Майк Лі (республіканець від штату Юта) запропонував ідею про те, щоб США дали дозвіл приватним компаніям на боротьбу з наркокартелями з метою отримання прибутку.

"Конгрес міг би видавати каперські свідоцтва, що дозволяють приватним охоронним фірмам або спеціально навченим цивільним особам присікати операції картелів, особливо ті, що пов'язані з поставками наркотиків або торгівлею людьми через кордони", — написав Лі в X.

Лі припустив, що це знизить витрати американських платників податків, оскільки приватники отримуватимуть частину того, що вони захоплять і привезуть назад у США.

Нагадаємо, у своїй боротьбі з мігрантами президент США Дональд Трамп наказав підготувати військово-морську базу Гуантанамо на Кубі для їхнього розміщення. За його словами, об'єкт на базі ВМС США на Кубі буде відокремлений від військової в'язниці суворого режиму, і там перебуватимуть "найгірші злочинці-нелегали, які загрожують американському народу".