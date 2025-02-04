Атакуют дронами-камикадзе: картели Мексики объявили пограничникам США войну из-за решений Трампа

Администрация Дональда Трампа продолжает принимать жесткие меры пограничной безопасности и нацеливает нелегальных иммигрантов на депортацию. И это вызывает ответную реакцию.

Related video

Мексиканские наркокартели приказывают своим членам атаковать агентов пограничной службы США с помощью беспилотников-камикадзе и бомб на фоне действий на границе с Мексикой, проводимых администрацией 47-го президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Fox News.

Наркокартели в Мексике объявили войну пограничникам США

Внутренняя служебная записка под названием "Предупреждение о безопасности офицеров" ссылалась на сообщения в социальных сетях и другие источники для предупреждения федеральных агентов. Агентам напомнили о необходимости "осознавать свое окружение", постоянно носить бронежилеты и использовать длинноствольное огнестрельное оружие.

"1 февраля 2025 года Центр разведки и операций сектора Эль-Пасо получил информацию о том, что лидеры мексиканского картеля санкционировали использование беспилотников, оснащенных взрывчаткой, для использования против агентов пограничной службы США и военнослужащих США, которые в настоящее время работают вдоль границы с Мексикой", — говорится в служебной записке, полученной СМИ.

Новостное агентство News Nation, первым сообщившее об этой записке, сообщило, что сообщения в TikTok и других социальных сетях, используемых мексиканскими наркокартелями, также призывают нелегальных иммигрантов плевать и мочиться на пограничников и миграционных агентов.

В других сообщениях убийцам из наркокартелей предлагалось нападать на пограничников.

Только на прошлой неделе агенты пограничного патруля подверглись обстрелу со стороны членов картеля в Мексике во время патрулирования в Фронтоне, штат Техас. Члены картеля бежали из Мексики из-за военного присутствия и искали убежища на острове между Мексикой и США.

Предупреждение прозвучало на фоне того, что администрация Трампа начала рейды по депортации нелегальных иммигрантов с криминальным прошлым и приняла более жесткие меры по обеспечению безопасности южной границы.

В меморандуме говорится, что лидеры картеля осознали, что активное присутствие США на границе может сократить их доходы от контрабанды наркотиков и людей.

На прошлой неделе сенатор США Майк Ли (республиканец от штата Юта) предложил идею о том, чтобы США дали разрешение частным компаниям на борьбу с наркокартелями с целью получения прибыли.

"Конгресс мог бы выдавать каперские свидетельства, разрешающие частным охранным фирмам или специально обученным гражданским лицам пресекать операции картелей, особенно те, которые связаны с поставками наркотиков или торговлей людьми через границы", — написал Ли в X.

Ли предположил, что это снизит расходы американских налогоплательщиков, поскольку частники будут получать часть того, что они захватят и привезут обратно в США.

Напомним, в своей борьбе с мигрантами президент США Дональд Трамп приказал подготовить военно-морскую базу Гуантанамо на Кубе для их размещения. По его словам, объект на базе ВМС США на Кубе будет отделен от военной тюрьмы строгого режима и там будут находиться "худшие преступники-нелегалы, которые угрожают американскому народу".