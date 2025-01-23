Трамп закрыл границу с Мексикой для нелегальных мигрантов: кто уже в США — выдворят

Дональд Трамп также приказал "дать отпор" и репатриировать нелегальных мигрантов через южную границу США.

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Президент США Дональд Трамп подписал указ о закрытии южной границы для нелегальных мигрантов, где Америка граничит исключительно с Мексикой. Об этом говорится на сайте Белого Дома.

"Сегодня президент Трамп подписал указ, который приостанавливает физический въезд иностранцев, участвующих во вторжении в США через южную границу", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что штат Техас просил федеральное правительство о защите от вторжения во времена администрации Байдена.

"Но он (Байден, — ред.) не смог защитить их от миллионов нелегальных мигрантов, которые въезжают в Соединенные Штаты, вторгаются в их общины и накладывают миллиардные расходы на государственные и местные органы власти", — отметили в пресс-службе Белого Дома.

Кроме того, Трамп, используя свои полномочия, приказал Министерству внутренней безопасности, Министерству юстиции и Государственному департаменту принять все необходимые меры для немедленной репатриации и выдворения нелегальных иностранцев через южную границу Соединенных Штатов.

Напомним, 22 января Дональд Трамп эмоционально призвал российского президента Владимира Путина прекратить большую войну в Украине.

В этот же день Трамп призвал Путина заключить соглашение, чтобы прекратить войну в Украине и заявил, что продолжение военных действий разрушает Россию.