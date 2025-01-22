"Он должен заключить договор": Трамп заявил, что Путин разрушает Россию

По словам Трампа, российский президент "не очень хорошо выглядит" и был бы рад закончить войну между Украиной и РФ.

Related video

Президент США Дональд Трамп призвал президента России Владимира Путина заключить соглашение, чтобы прекратить войну в Украине и заявил, что продолжение военных действий разрушает Россию, нанося ей значительные экономические и человеческие потери. Об этом Трамп сказал во время своего выступления в Белом Доме, пишет CNN.

"Он должен заключить сделку. Я думаю, что он разрушает Россию, не заключая сделку", — сказал Трамп.

Он подчеркнул, что продолжение конфликта наносит значительный ущерб России, в частности экономические проблемы и инфляцию, которая приближается к 10%.

"Я думаю, что у России будут большие проблемы. Посмотрите на их экономику. Посмотрите на их инфляцию", — отметил Трамп.

Кроме того. Трамп сообщил о планах встретиться с Путиным для обсуждения путей завершения российско-украинской войны, отметив, что детали встречи пока согласовываются.

По словам президента США, война между Украиной и Россией никогда не должна была начаться.

"Он (Путин, — ред.) не может быть в восторге. У него дела идут не очень хорошо. Я имею в виду, что он мучается... он не очень хорошо выглядит... Я думаю, что он был бы очень рад закончить эту войну", — пояснил Трамп.

Трамп сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский сказал ему, что хочет заключить соглашение, при условии, что это приведет к устойчивому прекращению войны, которое будет приемлемым для Украины.

"Зеленский хочет заключить соглашение. Я не знаю, хочет ли Путин. Возможно, нет. Я не знаю", — подчеркнул Трамп.

Напомним, 21 января Трамп объявил о создании компании, которая инвестирует $500 млрд в инфраструктуру ИИ.

В этот же день президент США Дональд Трамп заявил, что во время полномасштабного вторжения России в Украину российская сторона потеряла почти миллион солдат убитыми, а украинская — 700 тысяч.