"Він повинен укласти угоду": Трамп заявив, що Путін руйнує Росію

За словами Трампа, російський президент "не дуже добре виглядає" та був би радий закінчити війну між Україною та РФ.

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Президент США Дональд Трамп закликав президента Росії Володимира Путіна укласти угоду, щоб припинити війну в Україні та заявив, що продовження воєнних дій руйнує Росію, завдаючи їй значних економічних і людських втрат. Про це Трамп сказав під час свого виступу у Білому Домі, пише CNN.

"Він повинен укласти угоду. Я думаю, що він руйнує Росію, не укладаючи угоду", — сказав Трамп.

Він підкреслив, що продовження конфлікту завдає значної шкоди Росії, зокрема економічні проблеми та інфляцію, яка наближається до 10%.

"Я думаю, що у Росії будуть великі проблеми. Погляньте на їхню економіку. Подивіться на їхню інфляцію", — зазначив Трамп.

Крім того. Трамп повідомив про плани зустрітися з Путіним для обговорення шляхів завершення російсько-української війни, зазначивши, що деталі зустрічі наразі узгоджуються.

За словами президента США, війна між Україною та Росією ніколи не повинна була розпочатися.

"Він (Путін, — ред.) не може бути в захваті. У нього справи йдуть не дуже добре. Я маю на увазі, що він мучиться… він не дуже добре виглядає… Я думаю, що він був би дуже радий закінчити цю війну", — пояснив Трамп.

Трамп повідомив, що президент України Володимир Зеленський сказав йому, що хоче укласти угоду, за умови, що це призведе до стійкого припинення війни, яке буде прийнятним для України.

"Зеленський хоче укласти угоду. Я не знаю, чи хоче Путін. Можливо, ні. Я не знаю", — наголосив Трамп.

Нагадаємо, 21 січня Трамп оголосив про створення компанії, яка інвестує $500 млрд в інфраструктуру ШІ.

У цей же день президент США Дональд Трамп заявив, що під час повномасштабного вторгнення Росії до України російська сторона втратила майже мільйон солдатів убитими, а українська — 700 тисяч.