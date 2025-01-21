"Справи в Путіна йдуть не дуже добре": Трамп озвучив співвідношення втрат РФ і України у війні

За словами нового президента США, Росія може собі дозволити втрачати більше людей, ніж Україна, але це "не те, як потрібно керувати державою".

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Президент США Дональд Трамп заявив, що під час повномасштабного вторгнення Росії до України російська сторона втратила майже мільйон солдатів убитими, а українська — 700 тисяч. Такі числа він навів журналістам під час підписання указів в Овальному кабінеті Білого дому.

Дональд Трамп про втрати України та Росії у війни. На відео з 26:30.

"У нас є дані, що були вбиті майже мільйон російських солдатів і сімсот тисяч українських солдатів. Росія більше і може втрачати більше бійців, але не так потрібно керувати країною", — сказав 47-й президент США.

Таку інформацію він озвучив у відповідь на запитання журналістки про те, як швидко, на його думку, вдасться завершити війну в Україні.

"Я маю поговорити з президентом Путіним, і ми повинні з'ясувати. Він не в захваті, справи в нього йдуть не дуже добре. Він стоїть на своєму, але більшість людей думали, що війна закінчиться протягом тижня, а нині минуло вже три роки. Тож він не може бути в захваті. Це виставляє його не в кращому світлі", — зазначив американський лідер.

Нагадаємо, Дональд Трамп також сказав журналістам, що Зеленський хоче укласти угоду про завершення російсько-української війни, а президент РФ Володимир Путін повинен іти на переговори, бо своїми діями він знищує свою державу.

Напередодні інавгурації видання CNN із посиланням на власні джерела писало, що Трамп доручив організувати розмову з Путіним протягом кількох днів після його повернення до Білого Дому. Інсайдери повідомляли, що Дональд Трамп сподівається реалізувати план врегулювання війни у перші кілька місяців своєї каденції.