"Дела у Путина идут не очень хорошо": Трамп озвучил соотношение потерь РФ и Украины в войне

По словам нового президента США, Россия может себе позволить терять больше людей, чем Украина, но это "не то, как нужно управлять государством".

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Президент США Дональд Трамп заявил, что во время полномасштабного вторжения России в Украину российская сторона потеряла почти миллион солдат убитыми, а украинская — 700 тысяч. Такие числа он привел журналистам во время подписания указов в Овальном кабинете Белого дома.

Дональд Трамп о потерях Украины и России в войне. На видео с 26:30.

"У нас есть данные, что были убиты почти миллион российских солдат и семьсот тысяч украинских солдат. Россия больше и может терять больше бойцов, но не так нужно управлять страной", — сказал 47-й президент США.

Такую информацию он озвучил в ответ на вопрос журналистки о том, как быстро, по его мнению, удастся завершить войну в Украине.

"Я должен поговорить с президентом Путиным, и мы должны выяснить. Он не в восторге, дела у него идут не очень хорошо. Он стоит на своем, но большинство людей думали, что война закончится в течение недели, а сейчас прошло уже три года. Поэтому он не может быть в восторге. Это выставляет его не в лучшем свете", — отметил американский лидер.

Напомним, Дональд Трамп также сказал журналистам, что Зеленский хочет заключить соглашение о завершении российско-украинской войны, а президент РФ Владимир Путин должен идти на переговоры, потому что своими действиями он уничтожает свое государство.

Накануне инаугурации издание CNN со ссылкой на собственные источники писало, что Трамп поручил организовать разговор с Путиным в течение нескольких дней после его возвращения в Белый Дом. Инсайдеры сообщали, что Дональд Трамп надеется реализовать план урегулирования войны в первые несколько месяцев своей каденции.