Зеленский хочет заключить соглашение об окончании войны, Путин должен договориться, — Трамп

Президенту США напомнили о его обещании завершить боевые действия за сутки. Дональд Трамп отметил, что с момента инаугурации прошла лишь половина дня.

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, украинский коллега Владимир Зеленский хочет заключить соглашение о прекращении войны в Украине. Об этом он заявил во время общения с журналистами в перерывах между подписанием указов в Овальном кабинете Белого дома.

Дональд Трамп отметил, что президент Российской Федерации Владимир Путин должен договариваться. По мнению американского лидера, глава России уничтожает страну.

"Думаете, Россия будет великой? Беда. Вы посмотрите на экономику, инфляцию в России. Я бы с ними поладил. Я надеюсь, что он захочет заключить соглашение", — отметил он.

На вопрос, сколько времени нужно для окончания войны, Дональд Трамп отметил, что, по мнению большинства людей война должна была закончиться за одну неделю. Американский глава добавил, что ему нужно пообщаться с президентом РФ, который не может быть в восторге от войны.

Также президенту США напомнили о его обещании завершить боевые действия за одни сутки. Республиканец ответил, что с момента его инаугурации прошла лишь половина дня.

"Ну, это полдня. У меня осталось еще полдня. Посмотрим", — ответил глава Соединенных Штатов.

Напомним, 20 января, накануне инаугурации президента США стало известно, что Дональд Трамп поручил своим помощникам организовать телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в течение нескольких дней после приведения к присяге. По информации журналистов, переговоры о предстоящей встрече уже проводятся, однако Кремль ждал официальной инаугурации.

Добавим, что инаугурация президента США Дональда Трампа состоялась 20 января. После он сразу приступил к исполнению обязанностей и подписал несколько указов.