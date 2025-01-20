Смертная казнь, граница с Мексикой, переименование залива: первые указы Трапа после инаугурации

Первые указы Дональда Трампа будут касаться нелегальных мигрантов и помилования полутора тысяч людей, штурмовавших Капитолий, рассказали источники журналистов. О решении по Гренландии, Канаде и Панаме данных нет.

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Новоизбранный президент США Дональд Трамп 20 января 2024 года поселится в Белом доме и готов подписать первые указы. Политик-республиканец во второй раз победил на выборах, хотя был фигурантом уголовных дел о незаконной отмене результатов голосования, о незаконной трате партийных средств, о двойном импичменте из-за угроз Конгрессу и других. Фокус собрал информацию в западных медиа о первых указах Трампа.

О вероятных указах Трампа написало агентство Reuters и издание New York Post.

Журналисты Reuters сообщили, что о новых решениях узнали от помощников президента. Агентство не уточнило, от кого именно получило информацию. В статье отметили, что в жизни американцев начинается "еще один турбулентный четырехлетний срок". При этом граждане, избравшие Трампа, увидят депортацию миллионов людей и месть противникам лидера республиканцев. Первые 10 указов посвящены нелегальным мигрантам, рассказали источники журналистов.

Инаугурация Трампа — каковы первые решения 47 президента США

Какие первые указы подпишет Трамп после инаугурации:

объявление чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Военные станут на границе и будут сдерживать людей, которые в Мексике будут ждать решения суда о разрешении въехать в США;

помилование "более 1 500 человек", осужденных за участие в деле о "штурме Капитолия". "Штурм Капитолия" — беспорядки сторонников Трампа в январе 2021 года, когда они не согласились с победой демократа Джо Байдена и хотели захватить Конгресс;

восстановление федеральной смертной казни;

в паспортах будут указывать биологический пол человека (пол, указанный врачами при рождении);

отменят решение предыдущей администрации о политике разнообразия и равенства

"Среди великолепия дня Трамп начнет подписывать свои первые исполнительные указы, многие из которых, вероятно, столкнутся с судебными проблемами", — написало Reuters.

О вероятных решениях 47 президента сообщило также издание New York Post. Со ссылкой на собственные источники утверждается, что запланирована также серия переименований:

Мексиканский залив станет Американским заливом;

гора Денали на Аляске, которая является самой высокой вершиной Северной Америки — гора Мак-Кинли. Высота горы — 6190 м. "Денали" — название индейцев-атапасков, означает "Великая". До 2015 года — в честь 25-го президента США гору называли по имени президента Уильяма Мак-Кинли. Переименовал гору президент-демократ Барак Обама.

Отметим, 20 января издание Bild рассказало об инаугурации Трампа и самом дорогом ужине, который состоялся накануне. В торжественном ужине приняли участие американские предприниматели, которые за вход платили по 2 млн долл.

Между тем ранее Трамп говорил о возможности экономического или военного взятия под контроль территорий других стран: Гренландии, Канады, Панамы. О том, упоминаются ли они в первых указах, источники медиа не рассказали.

Напоминаем, Фокус собрал прогнозы и оценки экспертов, которые объяснили, чего ожидать от 47 президента США Дональда Трампа после инаугурации.