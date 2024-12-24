Канада, Гренландия и Панамский канал в корзине покупок: сын Трампа опубликовал мем об отце

Накануне Дональд Трамп заявлял о необходимости установления контроля США над Гренландией и требовал снизить плату за проход американских судов по Панамскому каналу.

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Сын новоизбранного президента США Дональда Трамп, Эрик Трамп, опубликовал мем, на котором его отец покупает Гренландию, Канаду и Панамский канал на сайте Amazon. Сообщение Эрик Трамп опубликовал 24 декабря в сети X (ранее — Twitter).

На фотографии Дональд Трамп якобы открыл на своем смартфоне сайт онлайн-гипермаркета Amazon и добавил в корзину покупок соседнюю с США Канаду, остров Гренландию, который сейчас принадлежит Дании, и Панамский канал, который соединяет Тихий океан с Карибским морем и Атлантическим океаном.

"Мы вернулись!" — заявил в своей заметке Эрик Трамп.

Сын Дональда Трампа опубликовал мем, на котором его отец покупает Гренландию, Канаду и Панамский канал на Amazon Фото: Скриншот

"Я 100% перееду в Гренландию, как только она станет частью Америки!", — написал один из комментаторов.

Некоторые пользователи ответили на мем критикой намерений Дональда Трампа.

"Я не понимаю, как неуважение к Канаде может быть полезным. Республика Панама владеет Панамским каналом и не собирается от него отказываться. Китай постоянно им пользуется. Если не будет войны, которой Трамп хочет избежать, эти двое окажутся вне игры. И представьте себе, сколько будет стоить покупка Гренландии, даже если она будет продаваться. Вот вам и сокращение государственного долга", — прокомментировал пользователь платформы Дуглас Харгетт.

Некоторые комментаторы критикуют высказывания Трампа о покупке Гренландии и Панамского канала Фото: Скриншот

Напомним, 23 декабря СМИ писали, что Дональд Трамп хочет "купить" Гренландию у Королевства Дании. Он заявлял, что рассматривает возможность купить остров, во время первого срока на посту президента США, а недавно снова заговорил об этом, когда требовал от властей Панамы снизить для американских судов плату за проход через Панамский канал. Отмечалось, что приобрести остров Гренландию Соединенные Штаты пытаются еще с XIX века.

Также 23 декабря СМИ сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский меняет риторику о переговорах с Путиным, ориентируясь на взгляды новоизбранного президента США Дональда Трампа.