Канада, Гренландія та Панамський канал у кошику покупок: син Трампа опублікував мем про батька

Напередодні Дональд Трамп заявляв про необхідність встановлення контролю США над Гренландією та вимагав знизити плату за прохід американських суден Панамським каналом.

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Син новообраного президента США Дональда Трамп, Ерік Трамп, опублікував мем, на якому його батько купує Гренландію, Канаду та Панамський канал на сайті Amazon. Допис Ерік Трамп опублікував 24 грудня в мережі X (раніше — Twitter).

На світлині Дональд Трамп нібито відкрив на своєму смартфоні сайт онлайн-гіпермаркету Amazon і додав до кошика покупок сусідню до США Канаду, острів Гренландію, що наразі належить Данії, та Панамський канал, який сполучає Тихий океан із Карибським морем і Атлантичним океаном.

"Ми повернулися!" — заявив у своєму дописі Ерік Трамп.

Син Дональда Трампа опублікував мем, на якому його батько купує Гренландію, Канаду та Панамський канал на Amazon Фото: Скриншот

"Я 100% переїду до Гренландії, як тільки вона стане частиною Америки!", — написав один із коментаторів.

Деякі користувачі відповіли на мем критикою намірів Дональда Трампа.

"Я не розумію, як неповага до Канади може бути корисною. Республіка Панама володіє Панамським каналом і не збирається від нього відмовлятися. Китай постійно ним користується. Якщо не буде війни, якої Трамп хоче уникнути, ці двоє опиняться поза грою. І уявіть собі, скільки коштуватиме купівля Гренландії, навіть якщо вона продаватиметься. Ось вам і скорочення державного боргу", — прокоментував користувач платформи Дуглас Харгетт.

Деякі коментатори критикують вислови Трампа про купівлю Гренландію та Панамський канал Фото: Скриншот

Нагадаємо, 23 грудня ЗМІ писали, що Дональд Трамп хоче "купити" Гренландію у Королівства Данії. Він заявляв, що розглядає можливість купити острів, під час першого терміну на посту президента США, а нещодавно знову заговорив про це, коли вимагав від влади Панами знизити для американських суден плату за прохід через Панамський канал. Зазначалося, що придбати острів Гренландія Сполучені Штати намагаються ще з XIX століття.

Також 23 грудня ЗМІ повідомляли, що президент України Володимир Зеленський змінює риторику про переговори з Путіним, орієнтуючись на погляди новообраного президента США Дональда Трампа.