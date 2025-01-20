Время Дональда Трампа: чего ожидать Украине и миру от нового президента США

Сегодня 78-летний Дональд Трамп, окончательно утратив статус избранного президента, становится полноценным главой американского государства. Каких решений в геополитической сфере в ближайшей перспективе следует ожидать от нового-старого хозяина Белого дома Украине и миру, выяснял Фокус.

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Дональд Трамп, который триумфально возвращается к рулю государства, явно не пожалел средств на торжественную инаугурационную церемонию. Собственно, и его спонсоры, среди которых Илон Маск, Джеффри Безос и Марк Цукерберг, тоже оказались щедрыми. В частности, новый президент США получил на свою инаугурацию более $170 млн — рекордную для таких случаев сумму, которая в два с половиной раза превышает ту, которую четыре года назад собрал на аналогичное мероприятие Джо Байден. И именно деньги, убеждены эксперты, являются ключевой и едва ли не единственной мотивацией нового президента Соединенных Штатов, которой он будет руководствоваться при принятии любых решений, в частности геополитических.

Эксперт: "Дональд Трамп попытается на определенных компромиссных началах вскоре после возвращения в Белый дом договориться с Украиной и РФ о завершении войны" Фото: Пресс-служба ОП

Украина и Трамп: готов ли новый президент США к переговорам с Путиным

Констатировав в разговоре с Фокусом, что Трамп будет принимать разноплановые решения, предварительно оценивая их "бизнес-взглядом", эксперт Совета внешней политики "Украинская призма" Александр Краев отметил: "Первое, чего хотелось бы увидеть от Трампа, — это хоть какую-то стратегию, поскольку на самом деле ни по Украине, ни по Китаю или другим направлениям какой-то полноценной стратегии у него нет до сих пор. Единственное — Трамп действительно видит какую-то связь между КНР и Россией и понимает: путем давления на Пекин можно заставить РФ к мирным переговорам. Поэтому, думаю, Трамп будет с Китаем достаточно жестким, а это означает больше санкций, больше пошлин, больше разностороннего давления. Но пока больше никакой четкости нет. Зато есть варианты, которые озвучивают его соратники, в частности Кит Келлог, Марк Рубио, Майкл Волтц". По его убеждению, Трамп хочет, чтобы мирные переговоры начались и чтобы этому предшествовало прекращение огня. Но действия Трампа пока исключительно тактические: прекратить огонь и начать переговоры, а дальше — как карта ляжет. "Собственно, таким хаотично-эмоциональным принципом Трамп будет руководствоваться во всех направлениях геополитики. По крайней мере — в ближайшее время", — говорит эксперт.

Эксперт: "Трамп будет принимать разноплановые решения, предварительно оценивая их "бизнес-взглядом" Фото: Getty Images

Александр Краев отметил: "В течение первого президентского срока он выполнил не более 35% своих громких обещаний. При этом те обещания, которые он выполнил, он подает, как нереальные успехи, которых бы никто другой не мог бы вроде бы достичь. То есть, для Трампа не является проблемой что-то где-то не доделать. Наряду с тем, в контексте его заявлений о прекращении российско-украинской войны за 24 часа, мы видим изменения — Трамп становится более реалистичным и уже говорит о 100 днях только для формирования переговорной адженды и полгода, чтобы "хоть что-то началось". Иначе говоря, Трамп стал реалистом и понял, что просто так взять, позвонить Путину и Зеленскому и прекратить войну — априори нереально". По мнению эксперта, короткий путь завершения войны за 24 часа — это капитуляция. В силу особенностей характера Трамп не может спасовать перед Путиным, поскольку для него по определению неприемлемо выглядеть слабым.

Украина в этом аспекте, акцентирует Александр Краев, может дать Трампу победу, ведь именно в Украине "он может утереть нос "страшному и ужасному" Путину". "Плюс к этому Украина может открыть путь для инвестиций, усиления НАТО и того, чтобы США меньше денег тратили на Европу, потому что Украина в Альянсе — это дешевле, чем Украина вне НАТО. Поэтому выбор для Трампа заключается в том, чтобы снова давать для Украины несколько лет сотни миллиардов долларов для того, чтобы она себя защищала или не платить ни копейки, потому что Украина будет в НАТО. Выгоды очевидны. Таким образом, и с точки зрения характера Трампа Украина — это лучше, и с точки зрения денег Украина — это дешевле. Этого взамен Трампу не может дать Путин", — считает эксперт. Аналитик убежден, что чаши весов с приходом Дональда Трампа в Овальный кабинет склоняются в пользу Украины.

Амбиции Трампа: что означают заявления о Гренландии и Канаде

Подчеркнув в разговоре с Фокусом, что для Дональда Трампа чрезвычайно важно любое доминирование США во внешнем измерении, эксперт-международник, директор Центра общественных исследований "Украинский меридиан" Дмитрий Левусь отметил: "Следует просто вспомнить его лозунг Make America Great Again. Именно в этом контексте, ключе, парадигме и следует воспринимать, например, мысли Трампа по Гренландии, Канаде, Мексике и тому подобное. А вот история с войной России против Украины, как по мне, несколько выбивается из этого лозунга. То есть, понятно, что для Украины наиболее приемлемым было бы доминирование США, прежде всего над РФ, но пока здесь мы видим попытки все же развития диалога с Кремлем при отсутствии присущих Трампу резких шагов".

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Чрезвычайно позитивным эксперт считает тот момент, что в контексте постоянного общения с президентом Зеленским, украинской дипломатией, а также параллельным получением секретной информации относительно того, как идет война и что она собой представляет, из лексики Дональда Трампа исчезли оценки о том, что войну можно закончить очень и очень быстро.

"Вместе с тем, вряд ли мы сегодня можем говорить о том, что тема нашего противостояния с Российской Федерацией станет такой, которую Соединенные Штаты будут решать предельно оперативно. Да, безусловно, это для Трампа приоритет, но пока мы видим, что идет только обработка имеющейся информации и выстраивание четкой позиции. Важным в этом аспекте является визит президента Зеленского в Польшу, поскольку официальная Варшава уже давно является проводником американской политики в Восточной Европе", — отмечает Дмитрий Левусь.

По его убеждению, "контакт Трампа с реальностью" сейчас определяет изменения в его риторике: "В изменении риторики Трампа, как по мне, есть важный позитив. Почему? Потому что, например, радикальная риторика Дональда Трампа по Гренландии и Канаде — это поствыборная риторика, тогда как с Украиной все происходит как раз наоборот. То есть, если раньше Трамп говорил о том, что завершить российско-украинскую войну можно за считанные часы, то при столкновении с реальностью его романтизм по этому поводу развеялся. Хорошо ли это для нас? Хорошо, потому что история о том, что мы сейчас всех "шашкой порубаем" наконец завершилась, и Украина и мир в целом ожидают взвешенных решений Дональда Трампа".

Выгонит ли Трамп Путина из Всемирной торговой организации

Главный консультант Центра внешнеполитических исследований Национального института стратегических исследований Иван Ус убежден, что прежде всего Трамп продолжит делать то, что он хотел во времена своей первой президентской каденции.

"Приоритетом в этом плане для Трампа является существенная и глубинная модернизация международной торговли и Всемирной торговой организации (ВТО), как некоего олицетворения институциональной составляющей торговли. Попутно напомню, что в период первой президентской каденции Трамп озвучивал заявления о вероятном выводе США из ВТО. Считаю, что Трамп сейчас будет требовать глубинного пересмотра правил этой организации, в том числе и об исключении из нее страны (хочется, чтобы РФ наконец указали на дверь), если она не соответствует определенным стандартам", — констатирует эксперт в разговоре с Фокусом.

Эксперт: "Будет ли политика Трампа действительно жесткой по отношению к РФ — большой вопрос" Фото: Getty Images

Что касается отношений с ЕС то, убежден Иван Ус, обещания Трампа будут воплощены в жизнь, в том числе его требования по увеличению закупки со стороны Евросоюза природных ресурсов у США.

"А вот если говорить о Китае, то здесь ситуация выглядит довольно интересной. В окружении Трампа есть те, кто поддерживает жесткую антикитайскую линию, и те, (включая Илона Маска), кто занимает прокитайскую позицию. Поэтому можно сделать осторожное предположение, что первым вопросом после прихода Трампа в Овальный кабинет будет то, когда он рассорится с Маском. Думаю, что уже в первой половине текущего года они перестанут быть единой командой. Относительно России... В Украине, безусловно, очень большие ожидания, но будет ли политика Трампа действительно жесткой по отношению к РФ — большой вопрос, поскольку с его стороны прозвучало немало заявлений, которые фактически противоречат друг другу, потому что он руководствуется какими-то бизнес-расчетами, отодвигая на задний план экзистенциальные ценности", — уверен Иван Ус.

С кем и о чем прежде всего будет договариваться Трамп

В том, что Дональд Трамп — это не о геополитике, а о геоэкономике, убежден политолог Владимир Фесенко. В частности, в разговоре с Фокусом эксперт отметил следующее: "Новый-старый президент США — это прежде всего об экономических интересах Соединенных Штатов, которые он рассматривает сквозь призму своего личного бизнес-опыта. Геополитика на самом деле его меньше интересует. Не будет он жестким в отношении Китая, не станет гнуть воинственную линию в отношении Гренландии или Канады. Трамп не любит войны, поскольку они наносят ущерб бизнесу. Поэтому он будет договариваться, но делать это жестко и агрессивно. Как по мне, Трамп был достаточно искренним, когда говорил о том, что хочет прекратить все войны. Но это не значит, что он будет делать все возможное и невозможное для этого. Что-то получится у него? Хорошо. А если нет? Он просто забросит это дело. И это касается в том числе российско-украинской войны".

Эксперт: "Трамп — это прежде всего об экономических интересах Соединенных Штатов, которые он рассматривает сквозь призму своего личного бизнес-опыта" Фото: Getty Images

Владимир Фесенко прогнозирует, что Дональд Трамп попытается на определенных компромиссных началах вскоре после возвращения в Белый дом договориться с Украиной и РФ о завершении войны, но если ему не удастся чего-то добиться в ближайшие месяцы, то через некоторое время он "махнет рукой" и потеряет интерес к этой теме.