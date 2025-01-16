Украина свободна: основные тезисы из прощальной речи Джо Байдена в Белом доме (видео)

В своем выступлении Джо Байден коснулся многих тем, в частности, олигархии в стране, технологий и внешней политики. Вспомнил политик в выступлении и об Украине.

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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден перед передачей власти новоизбранному президенту Дональду Трампу выступил в Овальном кабинете с прощальной речью. В своем обращении он поделился собственными итогами президентства. Издание CNN поделилось ключевыми тезисами выступления.

Об олигархии в США

В своей речи Джо Байден предупредил о развитии "опасной олигархии" в стране. Он обратил внимание на "опасную концентрацию власти в руках нескольких сверхбогатых людей и опасные последствия, если их злоупотребление властью останется безнаказанным".

"Сегодня в Америке формируется олигархия чрезвычайного богатства, власти и влияния, которая буквально угрожает всей нашей демократии, нашим основным правам и свободам, а также равным шансам каждого на успех", — отметил политик.

О социальных сетях и развитии технологий

Джо Байден отметил, что обеспокоен развитием технологий. Это может представлять реальную опасность для страны, ведь граждане "похоронены под лавиной дезинформации и недостоверных сведений", что позволяет злоупотреблять властью. Президент также упомянул о свободе прессы в США и ответственности социальных сетей, которые сейчас, по его словам, отказываются от проверки фактов.

По словам политика, искусственный интеллект несет в себе большие возможности, однако здесь существуют и большие риски.

"Искусственный интеллект — самая большая технология нашего времени, возможно, всех времен. Ничто не предлагает более глубоких возможностей и рисков для нашей экономики и нашей безопасности, нашего общества, для человечества... Но если не будут приняты меры безопасности, искусственный интеллект может породить новые угрозы нашим правам, нашему образу жизни, нашей конфиденциальности, тому, как мы работаем и как мы защищаем нашу страну", — подчеркнул Джо Байден.

Джо Байден об Украине и НАТО

В своей прощальной речи президент США отметил свои достижения во внешней политике, подчеркнув, как он "укрепил НАТО". Не забыл Джо Байден и Украину, отметив, что она по-прежнему является свободной страной.

"Украина по-прежнему свободна, и мы опередили наших конкурентов из Китая и многих других стран", — отметил политик.

В целом Джо Байден отметил, что нужно время, чтобы его достижения стали ощутимыми. Свою прощальную речь он завершил на оптимистической ноте, заявив, что он по-прежнему верит "в идею, которую отстаивает эта страна". Также политик призвал американцев продолжать воплощать его "оптимистическое видение" развития страны.

Напомним, инаугурация нового президента США Джо Байдена состоится 20 января. Инаугурационные мероприятия будут включать торжественный парад, три бала и ряд официальных приемов. Одной из приглашенных звезд станет победительница четвертого сезона телевизионного талант-шоу American Idol Керри Андервуд. Она исполнит America the Beautiful.

Также в инаугурации примут участие глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос и основатель компании Meta Марк Цукерберг. Они получат почетные места на платформе среди других выдающихся гостей.

После инаугурации на встречу с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом надеется глава украинского государства Владимир Зеленский. Политики будут говорить о завершении войны, в частности, об условиях прекращения огня и гарантиях безопасности,