Україна вільна: основні тези з прощальної промови Джо Байдена в Білому домі (відео)

У своєму виступі Джо Байден торкнувся багатьох тем, зокрема, олігархії в країні, технологій та зовнішньої політики. Згадав політик у виступі і про Україну.

Related video

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден перед передачею влади новообраному президенту Дональду Трампу виступив в Овальному кабінеті з прощальною промовою. У своєму зверненні він поділився власними підсумками президентства. Видання CNN поділилось ключовими тезами виступу.

Про олігархію в США

У своїй промові Джо Байден попередив про розвиток "небезпечної олігархії" в країні. Він звернув увагу на "небезпечну концентрацію влади в руках кількох надбагатих людей і небезпечні наслідки, якщо їхнє зловживання владою залишиться безкарним".

"Сьогодні в Америці формується олігархія надзвичайного багатства, влади та впливу, яка буквально загрожує всій нашій демократії, нашим основним правам та свободам, а також рівним шансам кожного на успіх", — зазначив політик.

Про соціальні мережі та розвиток технологій

Джо Байден наголосив, що стурбований розвитком технологій. Це може становити реальну небезпеку для країни, адже громадяни "поховані під лавиною дезінформації та недостовірних відомостей", що дозволяє зловживати владою. Президент також згадав про свободу преси у США та відповідальність соціальних мереж, які зараз, за його словами, відмовляються від перевірки фактів.

За словами політика, штучний інтелект несе у собі великі можливості, однак тут існують і великі ризики.

"Штучний інтелект — найбільша технологія нашого часу, можливо, всіх часів. Ніщо не пропонує більш глибоких можливостей та ризиків для нашої економіки та нашої безпеки, нашого суспільства, для людства… Але якщо не буде вжито заходів безпеки, штучний інтелект може породити нові загрози нашим правам, нашому способу життя, нашій конфіденційності, тому, як ми працюємо і як ми захищаємо нашу країну", — наголосив Джо Байден.

Джо Байден про Україну та НАТО

У своїй прощальній промові президент США відзначив свої досягнення у зовнішній політиці, наголосивши, як він "зміцнив НАТО". Не забув Джо Байден і Україну, зазначивши, що вона, як і раніше, є вільною країною.

"Україна, як і раніше, вільна, і ми випередили наших конкурентів з Китаю та багатьох інших країн", — відмітив політик.

Загалом Джо Байден зазначив, що потрібен час, щоб його досягнення стали відчутними. Свою прощальну промову він завершив на оптимістичній ноті, заявивши, що він, як і раніше, вірить "в ідею, яку обстоює ця країна". Також політик закликав американців продовжувати втілювати його "оптимістичне бачення" розвитку країни.

Нагадаємо, інавгурація нового президента США Джо Байдена відбудеться 20 січня. Інавгураційні заходи включатимуть урочистий парад, три бали та низку офіційних прийомів. Однією з запрошених зірок стане переможниця четвертого сезону телевізійного талант-шоу American Idol Керрі Андервуд. Вона виконає America the Beautiful.

Також в інавгурації візьмуть участь голова компаній SpaceX і Tesla Ілон Маск, засновник Amazon Джефф Безос і засновник компанії Meta Марк Цукерберг. Вони отримають почесні місця на платформі серед інших видатних гостей.

Після інавгурації на зустріч з новобраним президентом США Дональдом Трампом сподівається глава української держави Володимир Зеленський. Політики говоритимуть про завершення війни, зокрема, про умови припинення вогню та гарантії безпеки.