Байден заявив, що у США зароджується "олігархія" і закликав змінити Конституцію

Президент США виступив із прощальною промовою, попередивши, що американська олігархія формується серед техно-мільярдерів, які зосередили у своїх руках "небезпечну концентрацію влади".

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Чинний президент США Джо Байден 15 січня виступив із прощальною промовою з Білого дому і попередив американців, що в них у країні зароджується олігархія. Про це пише Reuters.

Джо Байден попередив у своїй промові про формування "олігархату в США"

Байден попередив про "технологічний промисловий комплекс", процитувавши президента Дуайта Ейзенхауера, який 1961 року, завершуючи восьмий рік свого президентства, попереджав про небезпеки посилення влади "військово-промислового комплексу".

"Сьогодні в Америці формується олігархія надзвичайного багатства, влади та впливу, яка реально загрожує всій нашій демократії, нашим основним правам і свободам, а також рівним шансам кожного на успіх", — заявив Байден з Овального кабінету.

Він не назвав імен, але генеральний директор Tesla Ілон Маск, найбагатша людина у світі, не тільки накопичив величезні статки, а й став впливовим радником обраного президента Дональда Трампа, який у понеділок замінить Байдена на посаді президента.

Ілон Маск став вірним союзником Дональда Трампа Фото: Getty Images

Ілон Маск, а також Джефф Безос і Марк Цукерберг, генеральні директори Amazon і Meta Platforms, відіграватимуть помітну роль на інавгурації Трампа.

Джефф Безос і Лорен Санчес Фото: Getty Images

Ілон Маск, власник соціальної мережі X і компаній Tesla і SpaceX, витратив понад чверть мільярда доларів, щоб допомогти Трампу перемогти на президентських виборах у листопаді, свідчать федеральні документи, тоді як інші компанії соціальних мереж зробили великі пожертвування на інавгурацію Трампа.

"Шість десятиліть потому я однаковою мірою стурбований потенційним зростанням технологічного промислового комплексу. Воно може становити реальну небезпеку і для нашої країни. Американців ховає під лавиною дезінформації та недостовірних відомостей, що дозволяє зловживати владою. Вільна преса руйнується. Соціальні мережі відмовляються від перевірки фактів", — сказав Байден.

Також Байден запропонував внести поправки до Конституції США, щоб жоден президент не зміг уникнути відповідальності за злочини, вчинені ним під час перебування при владі. "Влада президента не безмежна. Вона не абсолютна. І цього не повинно бути", — наголосив він. Минулого року Верховний суд США у зв'язку зі звинуваченнями на адресу Дональда Трампа ухвалив, що президенти володіють абсолютним імунітетом щодо дій, які входять в основні обов'язки їхньої посади.

Нагадаємо, Марк Цукерберг, генеральний директор Meta, днями оголосив про низку змін у своїх методах модерації контенту. Вони фактично покладуть кінець багаторічній програмі фактчекінгу, яку було впроваджено для боротьби з поширенням дезінформації на платформах компанії: Facebook та Instagram.