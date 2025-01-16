Байден заявил, что в США зарождается "олигархия" и призвал изменить Конституцию

Президент США выступил с прощальной речью, предупредив, что американская олигархия формируется среди техно-миллиардеров, которые сосредоточили в своих руках "опасную концентрацию власти".

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Действующий президент США Джо Байден 15 января выступил с прощальной речью из Белого дома и предупредил американцев, что у них в стране зарождается олигархия. Об этом пишет Reuters.

Джо Байден предупредил в своей речи о формировании "олигархата в США"

Байден предупредил о "технологическом промышленном комплексе", процитировав президента Дуайта Эйзенхауэра, который в 1961 году, завершая восьмой год своего президентства, предупреждал об опасностях усиления власти "военно-промышленного комплекса".

"Сегодня в Америке формируется олигархия чрезвычайного богатства, власти и влияния, которая реально угрожает всей нашей демократии, нашим основным правам и свободам, а также равным шансам каждого на успех", — заявил Байден из Овального кабинета.

Он не назвал имен, но генеральный директор Tesla Илон Маск, самый богатый человек в мире, не только накопил огромное состояние, но и стал влиятельным советником избранного президента Дональда Трампа, который в понедельник сменит Байдена на посту президента.

Илон Маск стал верным союзником Дональда Трампа Фото: Getty Images

Илон Маск, а также Джефф Безос и Марк Цукерберг, генеральные директора Amazon и Meta Platforms, будут играть видную роль на инаугурации Трампа.

Джефф Безос и Лорен Санчес Фото: Getty Images

Илон Маск, владелец социальной сети X и компаний Tesla и SpaceX, потратил более четверти миллиарда долларов, чтобы помочь Трампу победить на президентских выборах в ноябре, свидетельствуют федеральные документы, в то время как другие компании социальных сетей сделали крупные пожертвования на инаугурацию Трампа.

"Шесть десятилетий спустя я в равной степени обеспокоен потенциальным ростом технологического промышленного комплекса. Он может представлять реальную опасность и для нашей страны. Американцев погребает под лавиной дезинформации и недостоверных сведений, что позволяет злоупотреблять властью. Свободная пресса разрушается. Социальные сети отказываются от проверки фактов", — сказал Байден.

Также Байден предложил внести поправки в Конституцию США, чтобы ни один президент не смог избежать ответственности за преступления, совершенные им во время нахождения у власти. "Власть президента не безгранична. Она не абсолютна. И этого не должно быть", — подчеркнул он. В прошлом году Верховный суд США в связи с обвинениями в адрес Дональда Трампа постановил, что президенты обладают абсолютным иммунитетом в отношении действий, которые входят в основные обязанности их должности.

Напомним, Марк Цукерберг, генеральный директор Meta, на днях объявил о ряде изменений в своих методах модерации контента. Они фактически положат конец многолетней программе фактчекинга, которая была внедрена для борьбы с распространением дезинформации на платформах компании: Facebook и Instagram.